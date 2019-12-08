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Down sendromlu iki çocuğun "yeşil sahaya çıkma" hayali gerçek oldu

Bilecik'te, Dünya Engelliler Günü kapsamındaki etkinliklerde "futbol maçına çıkma" hayalini Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı'ya ileten down sendromlu iki çocuğun hayali gerçek oldu.

08.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:28Down sendromlu iki çocuğun
'te, Dünya Engelliler Günü kapsamındaki etkinliklerde "futbol maçına çıkma" hayalini Bilecik Kulübü Başkanı Aydın Avcı'ya ileten down sendromlu iki çocuğun hayali gerçek oldu.
Furkan İmla (13) ve Yasin Tayyip Çiftçi (13), sabah evlerinden alınarak Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Bilecik Sentetik Sahası'na getirildi.
Bilecikspor forması giyen Furkan ve Yasin Tayyip, Bilecikspor ile Osmanelispor 14 yaş altı takımlarının maçı öncesinde sporcularla antrenman yaptı, yaklaşık bir saat top koşturdu.
Yasin Tayyip Çiftçi, hayallerini gerçekleştiren Avcı ile teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.
Kulüp Başkanı Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu iki çocuğun hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.
Furkan ve Yasin Tayyip'in, Bilecikspor formasını giyince çok heyecanlandığını vurgulayan Avcı, "Sadece bir gün değil, her gün onların ve ailelerinin yanındayız. Farkındalık için bugün onları sahaya aldık, bu maça ortak ettik. Evlerine kapanmamalı, spor ve sanata yönlendirerek onları hayata kazandırmalıyız." dedi.
Avcı, iki çocuğun gözlerindeki parıltıyı görünce kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünya Engelliler Günü, Aydın Avcı, Bilecik, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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