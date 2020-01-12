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Down sendromlu kardeşine söylediği şarkı videosuna rekor paylaşım

ABD'de 6 yaşındaki çocuğun down sendromlu yeni doğan kardeşine söylediği şarkı videosu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

12.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:45Down sendromlu kardeşine söylediği şarkı videosuna rekor paylaşım

ABD'de 6 yaşındaki çocuğun down sendromlu yeni doğan kardeşine söylediği şarkı videosu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Arkansas eyaletinin Cabot kentinde Nicole Powell adlı anne, 6 yaşındaki oğlunun Down sendromlu yeni doğan kardeşine söylediği şarkı videosunu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde kardeşini kucağına alan 6 yaşındaki Rayce adlı çocuğun, Justin Bieber, Dan + Shay'in '10,000 saatler' şarkısını söylediği görülüyor. sosyal medyada bir milyondan fazla paylaşıldı. Polis memuru olan anne Nicole Powell oğlu Rayce'in yeni doğan kardeşine olan sevgisini "sevgi kromozom saymıyor" olarak ifade etti.

Down sendromu 21. Kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur.



Amerika Birleşik Devletleri, Anne, Dünya

Kaynak: DHA

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