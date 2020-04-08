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Down sendromlu "Komiser Şefik'e" özel izinle tıraş

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılmasının ardından uzayan saçından rahatsız olan ve saçını kestirmek isteyen Manisalı down sendromlu Şefik Aslan'ın bu talebini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geri çevirmedi.

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:10
Down sendromlu
Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berberlerin kapatılmasının ardından uzayan saçından rahatsız olan ve saçını kestirmek isteyen Manisalı down sendromlu Şefik Aslan'ın bu talebini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geri çevirmedi.
Kentteki bir esnafın çektiği video ile tıraş olma isteğini ileten "Komiser Şefik" lakaplı Şefik Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne davet edildi.
Burada il müdürlüğünde çalışan ve daha önce berberlik yapan bir personel tarafından kurumun bahçesinde gerekli sağlık tedbirleri alınarak tıraş edilen Aslan, kendisini rahatsız eden saçlarından kurtulunca büyük mutluluk yaşadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu Şefik'in tıraş olma isteğine ilişkin videoyu görünce duygulandığını belirterek, "Kendisini çok severiz, 'Komiser Şefik' lakabıyla tüm Manisa onu tanır. O bize Allah'ın bir emaneti. Bu yüzden Şefik'in talebini geri çevirmek istemedik. Aldığımız özel izinle kendi personelimiz içinde yıllarca kuaförlük yapmış bir arkadaşımızla bu işi gerekli tedbirleri de alarak çözdük." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başta down sendromlu, otizmli ve bedensel engelli bireylere tesislerini açtıklarını dile getiren Öztürk, "Bu bireylere 'mutlu çarşamba' adı altında tesislerimizi açıp birebir ilgileniyor onları mutlu ediyoruz. Bu yüzden bu vatandaşlarımız bizi çok sever. Şefik de bu bağlamda bizi çok sevdiği için onu kırmadık." diye konuştu.
Saçı ve sakalı kesildiği için mutlu olan Şefik Aslan da Öztürk'e desteği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiğini dile getiren Aslan, onun için dua ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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