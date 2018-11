Down Sendromlu Lösemi Hastası Afra'dan İyi Haber

22 Kasım 2018 Perşembe 11:46



EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'de acil kök hücre nakli için hastaneye kaldırılan ve binlerce insanın donör olmak istediği 2 yaşındaki down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı, kemoterapiye olumlu yanıt verdi ve acil nakil listesinden çıkarıldı.İzmirli Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocuğu Afra'nın yatarak tedavi gördüğü Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesindeki doktorları, 2,5 aylık tedavi sonuçlarını bilim kurulunda değerlendirdi.Kemoterapi sonucu yapılan tetkiklerde, Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalığının baskılandığı ve vücuttaki kötü hücrelerin azaldığı belirlendi.Kurul, kök hücre transplantasyon ihtiyacıyla hastaneye kaldırılan Afra'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini, şimdilik acil nakil ihtiyacı bulunmadığına karar verdi.Bağışlar devam etmeliEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afra'nın güler yüzü ve sempatikliği nedeniyle sosyal medyada da çok sayıda insanın ilgisini çektiğini ve birçok insanın Afra için donör olmak istediğini aktardı.Kök hücre bağışında bulunmak isteyenlerin çabasının devam etmesini isteyen Karapınar, bir başka çocuğun aynı hastalıktan nakil ile kurtulabileceğine dikkati çekti.Karapınar, Afra'nın tedavi sürecine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:"Tedavi tamamlandıktan sonra transplantasyon gerekip gerekmediğine karar verilecek. Biz bağışçıların çabasının devam etmesini istiyoruz. Afra'nın keyfi şu an yerinde, AML hastalığı kemoterapi ile baskılandı. Genel durumu da gayet iyi. Uygun bir donör bulununcaya kadar kemoterapiye devam edeceğiz. Riski yüksek olmayan bir donör bulunursa transplantasyon söz konusu olabilir."Takipçisi çokSosyal paylaşım sitesinde kızının sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaşan ve Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından binlerce takipçisi bulunan anne Altun Arabacı da sevenlerinin, hastane personelinin ilgisiyle moral bulduklarını aktardı.Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini anlatan Altun Arabacı, şöyle konuştu:"Doktorlar son olarak kötü hücrelerde azalma olduğunu, böyle giderse nakile gerek kalmayacağını söylediler. İnşallah daha iyi olacak diye tahmin ediyoruz. Tanımadığım insanlardan çok mesaj aldım. Buradaki insanları, çocukları unutmasınlar. Hepsinin güler yüze ihtiyacı var. Çocuğu hasta olan anneler vazgeçmesinler. Bu hastalığın en büyük ilacı sabır ve moral. Afra iyileşip saçları yeniden çıkınca biz de tekrar hastaneyi ziyaret edeceğiz ve diğer çocuklara moral vereceğiz. Moral bu hastalığın en büyük düşmanı, hastalıkla kemoterapiden bile iyi savaşıyordur."