Down sendromlu lösemi hastası minik Afra ilik nakli olacak

İZMİR'de yaşayan ve 2 yıl önce lösemi teşhisi koyulan Afra Eylül Arabacı (3) için tam uyumlu üç farklı uygun donör bulundu. Down sendromlu olan minik Afra'ya 26 Haziran'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi 'nde ilik nakli yapılacağı belirtildi. Anne Altun Arabacı, "Naklin de bir takım riskleri var ancak bizim için çok büyük bir umut oldu. İnşallah ben de Afra'nın büyüdüğünü, okula gittiğini göreceğim" dedi.Henüz 1 yaşındayken lösemi teşhisi koyulan ve kemoterapi gören minik Afra için doktorlar kemik iliği nakli olması gerektiğine karar verdi. Recep ve Altun Arabacı çifti, Afra'nın yaşama tutunabilmesi için donör olunması çağrısında bulunurken bu süreçte Türkiye başta olmak üzere Avrupa 'da da Afra bebek için donör taraması yapıldı. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesi üzerine, Afra'ya, 26 Haziran tarihinde tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ilik nakli yapılmasına karar verildi.Büyük bir mucizenin gerçekleştiğini belirten anne Altun Arabacı, "Bir dönem Afra için ilik arayışına gerek kalmamıştı, ancak daha sonra tekrar ihtiyaç duyuldu. Yapılacak naklin de bir takım riskleri var, bu yüzden endişeleniyorum. Ancak burada yıllarca nakil bekleyen çocuklar var bu bizim için çok büyük bir umut ışığı oldu. Ben onun büyüdüğünü, okula gittiğini görmek istiyorum" diye konuştu.'BİR UMUDA TUTUNDUK'Afra'nın 6 kür kemoterapi tedavisi aldığını anlatan Altun Arabacı, "Ancak kemoterapi işe yaramadı. Bir müddet bekledik, kök hücrelerde artış oldu. Şimdi kök hücrelerin çoğalması durmuş durumda. Afra'nın vücudu kemik iliği üretemiyor. Biz sürekli dışardan trombosit alıyoruz. Ayrıca tekrar etme riski var, iki kere lösemi olduğu için tekrar etmesinden de korkuyoruz. Bu sefer geri dönüşü olmayabileceğini söylüyorlar. Çünkü çok küçük ve aldığı kemoterapiler çok ağır. Bu yüzden ilik nakli olacak. Ekstra bir durum olmadığı, donörümüz vazgeçmediği sürece 26 Haziran'da nakil gerçekleşecek. Herkesten dua etmelerini bekliyoruz. Biz neredeyse iki yıldır hastanedeyiz. Kemoterapi aldığında Afra'nın saçları döküldü. ' Kızım lösemi ama ağır değil' derdim hep. Ama lösemi, lösemiymiş. Her şekilde yıpratıyor. Düşük de olsa bir umuda tutunduk. Hiçbir zaman kötü düşünmedim. Afra'nın bunu başaracağına inanıyorum" dedi.'ONUN ENERJİSİ BAMBAŞKA'Sosyal medya üzerinden birçok kişinin Afra için dua ettiğini söyleyen anne Arabacı, "Hiç tanımadığımız insanlar bize destek oluyor. Bu durum bizi çok motive ediyor. Dışarıdaki insanların desteğiyle bu kadar güçlü durabiliyorum. Buraya geldiğimde doktor bana zor şeyler yaşayabileceğimizi ve istersem destek alabileceğimi söylemişti. Ancak ben desteğe ihtiyaç durmadım. Afra'nın yanında güçlü kalmaya çalışıyorum. Afra'nın enerjisi bambaşka. Bir kere beni ağlarken gördüğünde gözlerimin içine öyle bir baktı ki bir daha ağlayamadım. Şu an nakli hayırlısıyla atlatmak istiyoruz. Gerisi inşallah güzel olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

