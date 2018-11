20 Kasım 2018 Salı 10:23



Down sendromlu Mesut çalışarak annesine bakıyor Osmaniye 'de 9 yıl önce müşteri olarak geldiği lokantada garsonluk yapmaya başlayan down sendromlu Mesut Doğan, babasını kaybettikten sonra annesine bakıyor Anne Hatice Doğan : "Mesut olmadan yaşayamam"OSMANİYE - Osmaniye'de 9 yıl önce müşteri olarak geldiği lokantada garsonluk yapmaya başlayan down sendromlu Mesut Doğan, kazandığı parayla annesine bakıyor. Rahime Hatun Meydanı'nda lokanta işletmeciliği yapan Erkan Dingil 9 yıl önce yanına aldığı 32 yaşındaki down sendromlu Mesut Doğan'a sahip çıktı. Mesut'u topluma kazandırabilmek için çok mücadele verdiklerini ifade eden Dingil, "Mesut bizim için çok değerli ve çok da özel bir çocuktur. İlk olarak buraya yemek yemeye geldi. Daha sonra harçlık verdik gitti. Sonrasında Mesut birkaç kez daha gelip gitti. Mesut dükkana alışmaya başladı. Tabak getirip götürmeye başladı. Ben de elemanlara karışmayın dedim. Şimdi Mesut'u beş dakika görmeyelim altıncı dakika gözümüz arıyor. Mesut bizim için çok değerlidir ayrıca buranın da gülüdür" dedi. "Mesut için gelen müşterilerimiz var" Lokantaya özellikle Mesut için gelen müşterilerinin olduğunu ifade eden Erkan Dingil, "Mesut'un özel durumuna bakmadan sıradan bir insanmış gibi davrandık. Mesut'u bizler topluma kazandırmaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Burada çalışan elemanlarımdan hiçbir farkı yok. Bundan 8 ay önce kadar Mesut babasını kaybetti. Annesi ile beraber yaşıyor. Burada aldığı ücretle evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" diye konuştu. Anne Hatice Doğan ise Mesut olmadan yaşayamayacağını belirterek, "Ben Mesut olmadan duramam, Allah onu bana bir nimet vermiş. Belki de Allah bizi deniyor. Mesut benim velinimetim. Onsuz yaşayamam ben. Ekmeğimizi alır gelir. Eksik falan olduğu zaman sorar bana. Mesut benim bir tanemdir" diye konuştu.