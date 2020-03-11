Down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu'ndan özel çocuklar için çağrı
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, özel çocuklara spor branşlarına yönelmeleri çağrısında bulundu.
11.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:22
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, özel çocuklara spor branşlarına yönelmeleri çağrısında bulundu.
Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Antalya 'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na hazırlanıyor.
Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki Naili Moran Atletizm Pisti'nde çalışmalarını sürdüren down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında spor yapmaya başladığını söyledi.
Topaloğlu, daha sonra antrenör Musa Davulcu ile tanıştığını ve atletizme yöneldiğini belirtti.
Anne ve babasının kendisini spora teşvik ettiğini dile getiren Topaloğlu, "Ben önceleri evden çıkamıyordum ama artık özgürüm. Antrenmanlara tek başıma gidip geliyorum. Bir sürü şampiyonluklarım oldu." ifadelerini kullandı.
"Biz bir milli takımız ve kupalar kazanmak istiyoruz"
Finlandiya'da geçen yıl düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada 10.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırdığını hatırlatan Topaloğlu, "Altın madalyayı kazanınca çok mutlu oldum. Dünya şampiyonluklarım da var." dedi.
Özel çocukların toplumda daha görünür olması gerektiğini belirten Topaloğlu, "Kapalı kapılar arkasında kalmasınlar. Bizim gibi spor yapsınlar, büyük başarılar elde etsinler." diye konuştu.
"Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak adlandırılan Antalya'daki organizasyona değinen Topaloğlu, "Biz bir milli takımız ve kupalar kazanmak istiyoruz. 2020'de olimpiyatlarda tekrardan şampiyon olmak, Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Topaloğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a da teşekkür etti.
Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı, Antalya 'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na hazırlanıyor.
Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki Naili Moran Atletizm Pisti'nde çalışmalarını sürdüren down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında spor yapmaya başladığını söyledi.
Topaloğlu, daha sonra antrenör Musa Davulcu ile tanıştığını ve atletizme yöneldiğini belirtti.
Anne ve babasının kendisini spora teşvik ettiğini dile getiren Topaloğlu, "Ben önceleri evden çıkamıyordum ama artık özgürüm. Antrenmanlara tek başıma gidip geliyorum. Bir sürü şampiyonluklarım oldu." ifadelerini kullandı.
"Biz bir milli takımız ve kupalar kazanmak istiyoruz"
Finlandiya'da geçen yıl düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada 10.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırdığını hatırlatan Topaloğlu, "Altın madalyayı kazanınca çok mutlu oldum. Dünya şampiyonluklarım da var." dedi.
Özel çocukların toplumda daha görünür olması gerektiğini belirten Topaloğlu, "Kapalı kapılar arkasında kalmasınlar. Bizim gibi spor yapsınlar, büyük başarılar elde etsinler." diye konuştu.
"Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak adlandırılan Antalya'daki organizasyona değinen Topaloğlu, "Biz bir milli takımız ve kupalar kazanmak istiyoruz. 2020'de olimpiyatlarda tekrardan şampiyon olmak, Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Topaloğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a da teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu'ndan özel çocuklar için çağrı
Etiketler : Ali Topaloğlu, Antalya, Spor
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