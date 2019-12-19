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Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:04 Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdem, "haber" kategorisinde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Erdem, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.
Oylamada yer alan her fotoğrafın çok güzel olduğunu belirten Erdem, "İstanbul'un incisi" fotoğrafını Orhan Veli Kanık'ın eseri olan ve kendisinin de çok sevdiği "İstanbul'u Dinliyorum" şiirini hatırlattığı için tercih ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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