Down sendromlu milli yüzücünün hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Down sendromlu milli yüzücü Mehmet Fatih Karahan, 2020'de Antalya 'da yapılacak ve down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak kabul edilen "Trisome Games 2020"de altın madalya kazanmak için kulaç atacak.Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Karahan (28), 31 Mart-7 Nisan 2020'de Antalya'da düzenlenecek büyük organizasyonda altın madalya kazanmak için Ömer Halisdemir Spor Kompleksi'nde günde çift antrenmanla müsabakalara hazırlanıyor.Daha önce iki kez Avrupa şampiyonasına katılan milli yüzücü Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda başarılı olacağına inandığını söyledi.Ailesinin desteği ile 4 yaşında yüzmeye başladığını, bugüne kadar yüzlerce resmi müsabakada kulaç attığını belirten Karahan, okul hayatıyla yüzmeyi bir arada yürüttüğünü, Antalya'da da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.Milli takım kampına katılacağını aktaran Karahan, "Bugüne kadar 200'ün üzerinde yarışta madalya kazandım, artık olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Okulu bitirince antrenör olmak istiyorum." dedi.Anne Karahan: "Oğlumdan çok umutluyum"Mehmet Fatih'in annesi Adalet Karahan ise oğlunun eğitim hayatı boyunca örgün eğitimde ilerlediğini, sporu ve eğitim hayatını başarıyla sürdürdüğünü belirtti.Antalya'da yapılacak organizasyonun önemine değinen Adalet Karahan, şöyle konuştu:"Oğlumla ve tüm özel sporcularla gurur duyuyorum. Spor oğlum gibi çocuklar için çok önemli. Spor onları toplumla kaynaştırıyor, önlerine yeni hedefler koymalarına vesile oluyor. Ben oğlumdan çok umutluyum, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora ve özel sporculara verdiği destekleriyle bugünlere geldik. Ümit ediyorum çok başarılı olacağız. Ben bu vesile ile down sendromlu çocukları olan ailelerle seslenmek istiyorum. Çocuklarını sosyal hayata kazandırsınlar ve mutlaka bir spor dalı ile meşgul olmalarını sağlasınlar."Milli sporcuyu olimpiyatlara hazırlayan antrenörü Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Taner Yılmaz ise "Mehmet Fatih çok istekli. Okulda arkadaşlarıyla diyaloğu çok iyi. Ümit ediyorum başarı çıtasını daha da yukarıya çıkartacak ve olimpiyatlarda altın madalyayı kazanacak." ifadelerini kullandı.