Down sendromlu minik güreşçi, Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu güreşçi Fatih Emirhan Özkan, özel davet edildiği Dünya Yıldızlar Şampiyonası'ndaki gösteri maçıyla gönüllerde yer edindi.

Emirhan, yaklaşık 4 yıl önce annesi Esin Türkmen ve antrenörü Ali Burak Toy'un desteğiyle Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde spora başladı. Kısa süre içerisinde mesafe kateden ve çıktığı turnuvalardaki performansıyla sosyal medyada ilgi toplayan Emirhan, son olarak dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'le gösteri maçı gerçekleştirdi.

Bu maçın da sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle Dünya Güreş Birliğinin (UWW) dikkatini çeken Emirhan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na davet edildi. Burada antrenörüyle özel bir maç yapan Emirhan, performansıyla büyük alkış topladı.

UWW tarafından altın madalyayla ödüllendirilen Emirhan, gösterdiği azimle diğer arkadaşlarına örnek oluyor.

Şampiyonaya renk katan ve herkesin gönlünde yer edinen Emirhan, elde ettiği başarının ardından, sosyal medya aracılığıyla aldığı maç tekliflerini değerlendirmek istiyor.

Anne Türkmen: "Emirhan sevildi, sevildiğini hissetti"

Anne Esin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun gelişiminde güreşin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Emirhan'ın güreş sayesinde sosyalleştiğini ve hayatında büyük değişimler yaşadığını dile getiren Türkmen, oğlunun davet edildiği Dünya Şampiyonası'nda büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Böyle bir organizasyonda yer almanın gurur verici olduğunu aktaran Türkmen, şöyle devam etti:

"Bu süreç tamamen doğal bir şekilde başladı. Şampiyonada yer almak güzel bir durum. Orada Emirhan sevildi, sevildiğini hissetti. Yeni kelimeler kattı kendine. Bu kurgulamayla Emirhan'a kazandıracağımız bir şey değildi, tamamen doğal süreçti. Emirhan bunu yaşayarak öğrendi. Oğluma güzel şeyler kattı. Artık oğlumu görenler, 'Bu dünya şampiyonu Emirhan.' diyorlar. Oğlumun güreş yaptığı şampiyon sporcularla anılması ve Dünya Şampiyonası'nda yer alması hem sosyal hem de zihinsel anlamda katkı sağladı. Oğlum için çok güzel bir süreç başladı ve devam ediyor. Emirhan şampiyonada herkesin gönlünde yer edindi. Diğer şampiyonlar nasıl değerlendirildiyse, Emirhan'da aynı şekilde değerlendirildi. UWW Başkanı Emirhan'ın her şampiyonaya katılabileceğini söyledi."

Güreş antrenörü Ali Burak Toy ise Emirhan'la kısa sürede çok yol kat ettiklerini belirterek, aldıkları teklif sonrasında hemen hazırlıklara başladıklarını aktardı.

Organizasyonda Emirhan'ın güzel anlar yaşadığını aktaran Toy, şöyle devam etti:

"Teklif geldiğinde çok heyecanlandık ve mutlu olduk. Yaptığımız işin karşılığını almak bizi memnun etti. Böylesi bir şey dünyada ilk kez yapılıyor ve bunu yapan ülkemizden biri. Oradaki maçımızı UWW özel komiteleri canlı izledi. Emirhan'ın niye o salonda olduğunu sorgulayan sporcular ve antrenörler oldu. Emirhan'la maça çıktık. Normal bireylerin yaptığı gibi güreşince, algı daha da farklılaştı. Emirhan +1 logosuyla mindere çıktığında, alkış tufanı oldu. Sonra güreşe başladık. Önce insanlar Emirhan'ın ne yapacağını merak etti. O an sessizlik oluştu. Emirhan bana yüksek puanlı güreş teknikleri yapınca tribünlerden daha önce duymadığımız bir alkış geldi. Orası gerçek bir Dünya Şampiyonası maçı atmosferine büründü. Emirhan bu maçla Türk ve dünya güreşinin reklam yüzü oldu."

Şampiyonaya katılanların Emirhan'ı hayranlık takip ettiğini vurgulayan Toy, bu şampiyonanın özel sporcuya çok şey kattığını ifade etti.

Toy, "Dünya Şampiyonası'nda konuşulan tek şey, Türkiye'den gelen down sendromlu çocuğun müthiş bir performans ortaya koyması oldu. Müsabaka sonrasında Emirhan'a altın madalya takıldı. Bu da Emirhan'ın ilk down sendromlu dünya şampiyonu olduğunu gösteriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

