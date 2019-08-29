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Down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

Adana'da yaşayan down sendromlu Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın devreye girmesiyle gerçekleşti.

29.08.2019 11:21 Down sendromlu Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu
Adana'da yaşayan down sendromlu Neslihan Çıkat'ın gelinlik giyme hayali Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın devreye girmesiyle gerçekleşti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Neslihan Çıkat, tek hayalinin gelinlik giymek olduğunu ailesine sık sık dile getirmesi üzerine Neslihan'ın durumunu bir komşusu Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı makamında ziyaret ederek durumu izah etti. Başkan Çay'da böyle bir isteğe duyarsız kalmayarak Neslihan için düğün organize etti.

Neslihan için organize edilen düğün için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Neslihan'a özel gelinlik ve kına elbisesi tasarlandı. İlçenin doğasıyla ünlü turizm merkezi olan Belemedik Tabiat Parkında Neslihan'ın dış mekan fotoğrafları çekildi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen düğün için salon özel olarak süslendi.

Down sendromlu Neslihan Çıkat'ın düğününe Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'da katıldı. Düğünde Belediye Başkanı Mustafa Çay da sahneye çıkarak "Adana'ya Bir Kız Geçti" türküsü başta olmak üzere çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.

Sanatçı Murat Kekilli ise gerçekleştirilen düğüne görüntülü bağlanarak Neslihan'a sürpriz yapıp piyano ile müzik ziyafeti verirken yüzlerce vatandaşın katılımıyla down sendromlu Neslihan Çıkat'ın düğün hayali gerçekleşmiş oldu.

Down sendromlu Neslihan'ın ağabeyi Yılmaz Çıkat, bu organizasyon için seferber olan ve kardeşinin düğün hayalini gerçekleştirdiği için Belediye Başkanı Mustafa Çay'a teşekkür ederek, "İnşallah bu düğün tüm Türkiye'de örnek olur çünkü bu gibi konular down sendromlu kardeşlerimiz için çok önemli ve çok motive edici bir durum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Mustafa Çay, Adana, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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