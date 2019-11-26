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Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştı

- Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştıAMASYA - Amasya'da 22-26 Kasım arasında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1.

26.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:21
- Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştı
AMASYA - 'da 22-26 Kasım arasında Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçlarının son gününde Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri salon hokeyi sporuyla tanıştı.
Amasya Belediyesi Gençlik Kulübü ile Kahramanmaraş Hokey arasında oynanan Salon Hokeyi Süper Lig karşılaşmasının seremonisinde ve başlama vuruşunda down sendromlu çocuklar sporculara eşlik etti ve maçın başlama vuruşunu yaptı. Öğrenciler penaltıdan gol atmayı da ihmal etmedi.
Down sendromlu çocuklara salon hokeyini tanıtmak istediklerini belirten Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü takım kaptanı Gökhan Kaya, "2019 gönüllülük yılı kapsamında down sendromlu öğrencilerle hokeyi tanıştırmak istedik. Bu kapsamda down sendromlu öğrencilere başlama vuruşu ile birlikte seremoniye çıkışı yaptık. Onların bizim hayatımızda önemli bir yeri olduğu için böyle bir etkinlik yaptık" dedi.
Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Camcı, "Gökhan hocam bir gün okulumuza gelerek, heyecanlı bir şekilde bu sporun down sendromlular tarafından bilinmediğini, böyle bir organizasyon olmadığından bahsedince heyecanla, biz de onun heyecanına ortak olmak istedik açıkçası. Biz bu gibi faaliyetleri fırsat olarak görüyoruz. Toplumda bu öğrencilerin var olduğunu, bu öğrencilerle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bunu bir fırsat olarak gördük açıkçası. Gökhan Hocamın heyecanına bu şekilde ortak olmuş olduk" diye konuştu.
Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etabı değerlendiren Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, "22-26 Kasım tarihleri arasında Amasya'da düzenlenen Erkeler Süper Lig 1. Etap müsabakaları bugün oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Ocak ayı içerinde 2. etap müsabakalarının Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanması planlanmakta. O müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlarımız ülkemizi yurt dışında temsil edecek" diye konuştu.
Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Kahramanmaraş Hokey arasında oynanan karşılaşma Amasya ekibinin 10-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Down sendromlu öğrenciler salon hokeyi sporuyla tanıştı

Amasya, Spor

Kaynak: İHA


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