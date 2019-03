Down Sendromlu Öğrencilerden MEB'e Ziyaret

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu öğrenciler ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Salihli Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu."Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen materyal ve etkinlik yarışmasında "Down Efe" projesiyle birinci olan down sendromlu öğrenci Mustafa Fatih Gür ve öğretmeni Ali Erbay ile beraberindeki öğrenci ve öğretmenler, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bilgili'nin makamında ağırlandı.Ziyarette Gür, Genel Müdür Bilgili'nin makamına oturdu. Gür, makam koltuğunu bugüne özel olarak kendisine devrettiği için Bilgili'ye teşekkür etti.