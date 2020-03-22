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Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı

AVCILAR'daki Down Sendromlu özel çocuklar, dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "Evde kal" çağrısını yineleyerek kendileri ve bu özel günler için farkındalık oluşturmaya çalıştı.

22.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:06
Down Sendromlu 'özel çocuklardan' 'Evde kal' çağrısı

AVCILAR'daki  Down Sendromlu özel çocuklar, dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı her kesimden yapılan "Evde kal" çağrısını yineleyerek kendileri ve bu özel günler için farkındalık oluşturmaya çalıştı.

İstanbul Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürü Feyzullah Tulum'un çağrısı üzerine Avcılar'daki Down Sendromlu çocuklar; Gül Asıroğlu, Fatma Ayça Çınar ve Aybars Görgeç, 'Evde Kal Türkiye ' çağrısını söylemeye çalıştı. Yakınlarının yardımı ile Türkiye'ye evde kalma çağrısını yineleyen 'özel çocukların' bu videoları sosyal medyada beğenildi. Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Feyzullah Tulum, 21 Mart'ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildiğini, dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız da bu özel çocuklarımızın eğitimi ile yakından ilgileniyor. Biz de hem bu özel insanlar ve içinden geçtiğimiz bu kritik özel günlere bu kısa videolarla farkındalık oluşturmak istedik" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Avcılar, Güncel

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