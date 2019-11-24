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Down sendromlu Özge'ye babasından danslı moral

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Özge Ekin, müzik ve tango dansıyla hayata bağlanıyor.

24.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:02Down sendromlu Özge'ye babasından danslı moral
'ın ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Özge Ekin, müzik ve tango dansıyla hayata bağlanıyor.
Akrabaları tango hocası Metin Yazır'dan tango dersi alan Özge Ekin, her gün evde, bahçede babası Fahrettin Ekin (55) ile dans ediyor.
Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan Ekin, 4 kurs bitirme belgesi aldı.
Ev işlerinde annesine yardım eden Ekin, salata yapıp, çay demliyor.
Zaman zaman belediye ve kaymakamlıkla ortak hareket ederek, il dışına geziler ve organizasyonlar yapılmasına vesile olan Ekin, ilçedeki engellilere tango dersi vermeyi hedefliyor.
"Müzik ve dans bizi ailece mutlu ediyor"
Baba Fahrettin Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge'nin müziği ve dansı çok sevdiğini söyledi.
Pazarcılık yapan Ekin, eve geldiğinde kızıyla müzik eşliğinde dans ettiğini belirtti.
Özge'nin müzik dinleyerek ve dans ederek stresini attığını anlatan baba Ekin, şunları dile getirdi:
"Müzik ve dans bizi ailece mutlu ediyor. Bazı aileler çocuklarında down sendromu veya başka hastalık isimlerini duyunca kabullenemiyorlar ama biz öğrendiğimizde böyle bir durum söz konusu olmadı. Özge'nin aklı yettiğinden itibaren onunla özel olarak ilgilenmeye başladım, onunla her konuyu konuştum. Bu durumun çocuğumuzun üzerinde büyük etkisi oldu. Özge hemen hemen her konuya hakimdir ve sosyal yönü de çok geniştir, kaymakamımızla ve belediye başkanımızla da muhabbet eder."
Anne Döndü Ekin de "Özge evde bana her konuda yardım eder. Salata yapar, bulaşık yıkar, ev işi ve el işi yapar beni asla yalnız bırakmaz Özge ile gurur duyuyorum." diye konuştu.
Özge Ekin ise dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok sevdiğini ifade etti.
İlçedeki engellilere tango dersi ve beden eğitimi gibi dallarda yardım etmek istediğini anlatan Ekin, şunları söyledi:
"Bulunduğum ilçede her şeyi daha eğlenceli hale getirmeyi istiyorum. Bana tangoyu Metin Yazır öğretti ben de aynı şekilde Çayıralan'da tango öğretmek istiyorum. Beden eğitimi hocası ve yazar olmak istiyorum. Sadece dans etmiyorum, boş durmak istemediğimden örgü de örüyorum."
Yetkililerden iş isteyen Ekin, evde televizyon izleyerek vakit geçirdiğini, iş verirlerse çalışacağını ifade etti.

Çayıralan, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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