Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı oldu

Down sendromlu 20 yaşındaki Petek Kurtuluş, bakımını üstlendiği bedensel engelli annesine can yoldaşı oldu. Denizli 'nin Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Dicle Gümüş (62), yaklaşık 20 yıl önce eşinden boşandı. O dönem Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden anne, evinde dikiş nakış işleri yaparak geçimini sağladı.Doğuştan kalça kemiğinde sorun olan Gümüş, engeline rağmen yaşama tutundu ve çocuklarını büyüttü.Anne, down sendromlu kızı Petek Kurtuluş'un eğitimi için Denizli'ye taşındı. Özel eğitim kurumuna devam eden Petek, liseden mezun oldu.Geçen sürede 2 çocuğunu evlendiren anne, kızı Petek ile yaşamaya başladı. Sarayköy'e yerleşen Dicle Gümüş, kalça kemiğindeki rahatsızlık ilerleyince tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Emekli maaşıyla yaşamını sürdüren annenin bakımını, 5 yıldır down sendromlu kızı üstleniyor.Annesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Petek Kurtuluş, Sarayköy Belediyesinin açtığı kursta örgü eğitimi alıyor. Günün 5 saatini kursta geçiren genç kız, geri kalan zamanını ise engelli annesine ayırıyor.Annesini yalnız bırakmayan Petek, evi temizliyor, yemek yapıyor ve kendilerine ait 2 kediye bakıyor. Annesinin kişisel bakımını da yapan Petek, şarkı söyleyerek ona moral veriyor."Kızım elim ayağım oldu"Dicle Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Petek dünyaya geldikten kısa süre sonra eşinden boşandığını söyledi.Dikiş nakış işleri yaparak 3 çocuğunu büyüttüğünü anlatan Gümüş, şöyle konuştu:"Petek'in eğitimi için Denizli'ye taşındım. Hayatımızı zor şartlar altında sürdürdük. Hep ucu ucuna yaşadık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da bize destek oldu. Eskiden engelim bu kadar ileri değildi. Evde nevresim dikerek çocuklarımı yetiştirdim. 2 evladım evlendi, yuva kurdu. Diğer çocuklarım evlenince Petek bana can yoldaşı oldu. Benim bu dünyada elim ayağım. Odasına gitmeden önce muhakkak bana bir şey isteyip istemediğimi sorar. Akşamları yanıma gelir, 2 saat sohbet ederiz. Müzik dinlemeyi çok seviyor, bana şarkılar söyler. Kahvaltımı hazırlar. Bulaşıkları makineye dizer. Yemeğimi önüme getirir."Kızının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Gümüş, günlük aldığı ilaçlarını takip ettiğini ve yatana kadar da kendisiyle ilgilendiğini belirtti.Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın, kızı için özel kurs açtığını dile getiren Gümüş, Petek'in haftanın 5 günü kursa devam ettiğini ve bunun da kendisine iyi geldiğini kaydetti."Her zaman yanında olacağım"Petek Kurtuluş ise "Annem bedensel engelli olduğu için ona yardım ediyorum. O benim canım, bir tanem. Onu hiç kırmak istemiyorum. Her zaman onun yanında olacağım." ifadelerini kullandı.Şarkı söylemeyi çok sevdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "O Ses Türkiye Yarışması"na katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA