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Down sendromlu Ramazan, 17 yıldır ayakkabı boyuyor

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaşayan, down sendromlu Ramazan Gül (29), kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle açtığı dükkanında ayakkabı boyayarak, geçimini sağlıyor.

15.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:24Down sendromlu Ramazan, 17 yıldır ayakkabı boyuyor

KAYSERİ'nin ilçesinde yaşayan, down sendromlu Ramazan Gül (29), kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle açtığı dükkanında ayakkabı boyayarak, geçimini sağlıyor. 17 yıldır ayakkabı boyayan Gül'e, ilçe sakinleri de destek veriyor.

Develi'de oturan, down sendromlu Ramazan Gül, 12 yaşındayken, ayakkabı boyacılığına başladı. Yıllarca sokak sokak dolaşan Gül, ilçe sakinlerinin ayakkabılarını boyadı. 3 yıl önce babası Hasan Gül'ü kaybeden ve annesi Hacer Gül ile yaşamını sürdüren Ramazan Gül, Kaymakam Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan yardım yerine Develi Kasaplar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik dükkanı istedi. Bu isteği yerine getirilen Gül, 'Lostra Salonu' adını verdiği iş yerinde mesleğini sürdürdü. Her sabah saat 08.00'de iş yerini açan Gül, günde yaklaşık 20 ayakkabı boyayarak, kazandığı parayı annesine veriyor. Başkan Cabbar, Ramazan Gül'ün, ilçenin sembol isimlerinden olduğunu söyleyerek, "Azim ve gayretle çalışıyor. Uzun zaman ilçe merkezinde sokak aralarında ayakkabı boyacılığı yaptı. Kendisi engelli yardımı almak yerine iş yeri açmak istediğini iletti. Kaymakamla bu konuyu değerlendirdik ve boş olan dükkanı gerekli bakımını yaparak Ramazan'a verdik. İç malzemeleri konusunda kaymakamımız yardımcı oldu. Ramazan aldığı her parayı annesine götürür. Elimizden geldiği kadar ben ve ilçe sakinlerimiz ekmek derdinde olan kardeşimize destek oluruz" dedi.



Ramazan Gül, Develi, Güncel

Kaynak: DHA

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