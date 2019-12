Down sendromlu seda nur'un yüzü güldü

Down sendromlu Seda Nur'un yüzü güldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan down sendromlu Seda Nur Avcı'nın (14), rahatlıkla koşup oynayabilmesi, bisikletine binebilmesi için evlerinin bahçe bölümü büyükşehir ekipleri tarafından asfaltlandı.Büyükşehir Belediyesi, engelli ve özel çocukların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaları kapsamında Dadalı Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Seda Nur Avcı'nın (14) Nur'un rahatlıkla koşup oynayabilmesi, bisikletine binebilmesi için evlerinin oldukça kötü durumda olan bahçe bölümünü asfaltladı. 3 çocuklu Avcı ailesinin en küçüğü olan Seda Nur, hafta içi her gün özel eğitim okuluna giderek, eğitim görüyor ve hayata karşı engelleri aşmaya çalışıyor.Kızları Seda Nur'un çok özel bir çocuk olduğunu ifade eden baba İdris Avcı, Kızım, bizim için çok değerli. O'nun hayata tutunabilmesi, mutlu olabilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya gayret gösteriyoruz. 20 gün bir dilekçe ile başvurdum ve bu kez talebimiz oldukça kısa sürede yerine getirildi dedi.Kızı Seda Nur'un bundan böyle evlerinin bahçesinde güvenli bir şekilde oynayabileceği için oldukça mutlu olduklarını ifade eden baba İdris Avcı, Kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. 20 gün önce Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne talepte bulundum ve bugün evimizin bahçesi asfaltlandı. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve Büyükşehir Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Sayın Ali Boltaç'a teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.Evlerinin bahçesinde rahatlıkla koşup, oynamaya başlayan Seda Nur da Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.