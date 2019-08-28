Haberler» Güncel» Haber

Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 20 yaşındaki down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

28.08.2019 18:00 Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 20 yaşındaki down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede yaşayan Demir için doğum günü programı düzenledi.
İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, yüzme hocası Mukadder Mustafa Cin ve beraberindekilerle Sedanur Demir'in evine giden Çatal, hep birlikte doğum günü pastasını kesti.
Abdullah Çatal, doğum gününü kutladığı Demir'e Beşiktaş forması hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Sedanur Demir de Çatal ve beraberindekilere teşekkür ederek, Beşiktaş için tezahürat yaptı.
Sedanur'un annesi Saliha Demir, organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanı Çatal ile beraberindekilere teşekkür ederek, "Kızımla çok mutluyum. Öyle bir kızım var ki dünya pırlantası." dedi.
Abdullah Çatal da herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Abdullah Çatal, Küçük Sedanur, Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:07   DAH YURT BÜLTENİ - 16
20:06   Adalet Bakanı Gül, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı ziyaret etti (2)
20:06   Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü
20:06   Muğla'da belediyeye moloz ve çöp tepkisi
20:06   Emniyet Müdürü Aşkın, aday polis memurlarıyla bir araya geldi
20:04   Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada
20:04   "Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil"