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Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek

Dünya IBA 21 Basketbol Şampiyonası ve Judown Dünya Judo Şampiyonası, 1-2 Aralık tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.

30.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:02Down sendromlu sporcular, madalya için mücadele verecek
Dünya IBA 21 Şampiyonası ve Judown Dünya Judo Şampiyonası, 1-2 tarihlerinde 'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, iki şampiyona da Porto kentinde yapılacak.
Türkiye'yi basketbolda 5, judoda ise 3 down sendromlu özel sporcu temsil edecek.
Federasyon başkanı Birol Aydın, şampiyonalarla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "İlk kez oluşturduğumuz milli takımlarımızla bir ilki başarıp ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz. Özel sporcularımız şampiyonaya hazır. Milletimizden dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

basketbol, Portekiz, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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