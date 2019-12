Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda 120 milli sporcu mücadele edecek

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Antalya 'da yapılacak Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda (Trisome Games 2020) Türkiye'yi 8 ayrı branşta 120 sporcu ile temsil edeceklerini söyledi.Asbaşkan Kurt, AA muhabirine 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na hazırlanan sporcuların çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.Kurt, şampiyonaya bu yıl ilk kez cimnastik ile tenis takımı sporcularının da katılacağını kaydederek, "Ankara'da 8 branşta milli takım kamplarımız devam ediyor. Türkiye olarak, gerek milli takım gerekse de organizasyon olarak bu şampiyonaya hazırız. Avrupa'daki şampiyonada elde ettiğimizden daha fazla madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.Asbaşkan Kurt, oyunlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Oyunların ilki İtalya'da 4 yıl önce yapılmıştı. İkincisi de bu yıl Türkiye'de yapılacak. Oyunlara 37 ülkeden toplam bin sporcu katılacak. Milli takım olarak atletizm, basketbol, cimnastik, futsal, judo, tenis, masa tenisi ve yüzme olmak üzere toplam 8 ayrı branşta yarışacağız." ifadelerini kullandı.Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, sporun toplumun bütün kesimlerine özellikle de çocuklarsa ulaşması için çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Özel sporcu kardeşlerimizin kamplarını duyunca onlara destek olmak için katıldık. O kadar güzel, saf, duygusallar ki. Kendileriyle çok keyifli bir etkinlik yaptık." şeklinde görüş belirtti.Şamiloğlu, özel sporcularla aynı duyguları antrenman yaparken paylaştıklarını ve birbirlerini çok iyi anladıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızın sporla ilgili eksik yönleri varsa bunları kapatmaya çalışacağız. Çalışan başarıya ulaşıyor, sporun duygusal yönünü de göstermeye çalışıyoruz." yorumunu yaptı.Özel sporcular Antrenörü İlhan Karanlık ise "Jimnastikte 3 sporcumuz şampiyon adayı. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları olarak buradayız. Burada herkes farklı illerden katılıyor. Ülkemiz adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.Özel sporcu Mehmet Emin Tarı da cimnastik sporunu çok sevdiğini belirterek, önceki şampiyonadaki gibi Antalya'daki şampiyonada da madalya kazanacağını söyledi. Sporculardan Gonca Çakmak, Isparta'dan geldiğini, daha önceden Türkiye şampiyonluğu yaşadığını ve bu oyunlardan da dünya şampiyonu olarak çıkmak istediğini aktardı.Başkente farklı illerden gelen sporcular Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.