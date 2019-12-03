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Down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen Tolga Erdek, azmiyle örnek oluyor.

03.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:37Down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı

İZMİR'in ilçesinde yaşayan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen Tolga , azmiyle örnek oluyor. Erdek, tekvando kursları ile sosyalleşirken aynı zamanda özel bir şirkette de çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken, 1 milyardan fazla insanda çeşitli nedenlerle engellilik durumu bulunuyor. Engelliler, dünyanın birçok ülkesinde zor şartlarda yaşama tutunmak için çaba gösterirken, bu konuda her geçen gün gösterilen duyarlılık artıyor. Türkiye'deki engellilerin oranı ise resmi rakamlara göre ülke nüfusunun yüzde 7'sini, sivil toplum kuruluşlarına göre ise yüzde 13'ünü oluşturuyor. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık sorunlarının yayılmasıyla engelli birey sayısı her geçen yıl artarken birçoğu da azmiyle örnek teşkil ediyor.

Gülay-Mustafa Erdek çiftinin çocuğu olan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen 32 yaşındaki Tolga Erdek de eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra iş hayatına girdi. Özel bir şirkette çalışan Erdek, ve sanat etkinlikleriyle de sosyal hayatın içinde yer alıyor. Erdek, Gaziemir Belediyesi'nin tekvando kursuna katılıp herkese örnek olurken, sempatik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini ve başarılı performansıyla antrenörlerinin takdirini topluyor.



Dünya Sağlık Örgütü, Gaziemir, Erdek, Spor

Kaynak: DHA

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