Down Sendromlu Türk ve Suriyeli Çocuklar Etkinlikte Buluştu

Kaynak: İHA

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) UNICEF işbirliği ile 2016 yılında hayata geçirdiği Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi "Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.SGDD'nin Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi tarafından gerçekleşen etkinliklerde, 30'u down sendromlu çocuklar için dans atölyeleri, balon oyunları ve resim atölyeleri düzenlendi.SGDD Adana Al Farah Merkez yöneticisi Zübeyde Ekmekçi, sığınmacı çocuklara ve ailelerine güvenli bir ortam oluşturmak, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerini iyileştirmek amacıyla Adana'da açtıkları Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'ndeki kurslarda, çocukların keyifli zaman geçirdiğini ifade etti. Ekmekçi, "Down sendromu ırk, milliyet, sosyo ekonomik statü farkı gözetmeyen genetik bir farklılık. Bizde farklılıkları kucaklayan bir dernek olarak bu duyarlılığı herkese yaymaya çalıştık" dedi.Down sendromlu çocukların ebeveynleri ise Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde görevli psikolog, sağlık eğitmeni ve engelli uzmanları tarafından düzenlenen seminerlere katıldı.Seminerlerde, down sendromlu çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı, down sendromlu çocukların yaşayabileceği sağlık problemleri, özellikle kas iskelet yapıları için yapılması gereken egzersizler konuları ele alındı. Ardından, çocuklar ebeveynleri ile birlikte baskı atölyesinde beyaz tişörtler üzerine baskı yaptı.Çocuklar, etkinliğin ikinci gününde ise önce Adana Engelliler Parkı'nı aileleri ile beraber gezdiler. Ardından da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin birlikte organize ettiği 21 down sendromlu çocuk ve annesinin sergilediği dans gösterisini keyifle izlediler. - ADANA