Down sendromlu Umut'un hayali ses yarışmasına katılmak

Müzik tutkunu down sendromlu 24 yaşındaki Umut Turan, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasına katılarak hünerlerini sergilemek istiyor.

Küçüklüğünden bu yana yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Turan, gitar ve darbuka çalıyor. Müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde şarkı söyleyen Turan, Murat Boz'un yanı sıra Karadeniz türküleri de söylüyor.

Şevval Sam'dan, Kazım Koyuncu'ya kadar birçok sanatçının şarkısını enstrüman eşliğinde söyleyen Turan, Şişli'deki Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim görüyor.Müziği çok sevdiğini söyleyen Turan, "En çok sevdiğim sanatçı Murat Boz, sevdiğim şarkısı ise 'Özledim.' Murat Boz'un bütün müziklerini dinliyorum. Kaç defa sosyal medya üzerinden kendisine yazdım ama bir cevap gelmedi. Tek hayalim Murat Boz'u görmek ve onunla şarkı söylemek." diye duygularını dile getirdi.

"Sesim müziğe yatkın, kesinlikle hepsi bana döner"

Özel televizyon kanalında "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak Murat Boz'la düet yapmak istediğini kaydeden Turan, "İlk hayalim sanatçı olmak ve hocamla beraber O Ses Türkiye'ye katılmak. Yarışmacı olarak katılıp sahnede Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını söylemek istiyorum. Eğer Murat Boz dönerse, ileride başka şarkı da söyleyeceğim. Sesim müziğe yatkın, kesinlikle hepsi bana döner. Umudum onlar. Yarışmadaki bütün sanatçıları tanıyorum, birisi Hadise, diğeri de Beyazıt. Beyaz'ın da eskiden bütün programlarını severek izliyordum." ifadelerini kullandı.

Turan'a rehabilitasyon merkezinde müzik eğitimi veren Müzik Terapisti Yaren Güven, "Derslere ilk başladığımda Umut'ta bir ışık gördüm. Çünkü bütün şarkılara eşlik ediyordu ve bir müzik hevesi vardı. Darbuka çalıyor ve ritm kulağı da olunca bu sefer özel ders yapmaya başladık, şarkılar söyledik. Murat Boz'a olan ilgisini de duyunca bu defa daha çok üstünde durmaya başladık. İnşallah sesini duyuracağız. Müzikle ileri gitmek istiyor. Hep Murat Boz'dan şarkı söylüyor onun yanı sıra Karadeniz şarkılarını da çok söylüyor." diye konuştu.

"Yaşam evlerine ihtiyaç var"

Özel Eğitim Öğretmeni Ayfer Kızılkaya, rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra bazı belediyelerde olan yaşam evlerinin artırılmasının önemli olduğunu söyledi. Kızılkaya, şunları söyledi: "Küçük çocuklarımızla ritm çalışmaları, ortak dikkat çalışmaları yapıyoruz. Onları günlük yaşama katmaya çalışıyoruz ama büyüdükleri zaman çocuklar farklı ilgi alanlarında, farklı ortamlarda olmak istiyorlar. Toplumun içinde yer edinip 'Biz de varız' diyorlar. Umut'un müziğe yeteneği var, çok güzel ahşap da boyuyor. Çocuklarımızı bu yönde destekleyecek yaşam evlerine ihtiyaç var."

Kaynak: AA