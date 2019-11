Meclis Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, "Çocukları ve bebekleri sinsi planlarına alet eden FETÖ, mağduriyet psikolojisini silah olarak kullanmaktadır. Türkiye'den kaçarak özellikle Avrupa'ya sığınan FETÖ mensupları, PKK'lı teröristlerle ortak hareket ederek Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışmaktadır." dedi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Çelik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün komisyon açısından önem taşıdığını belirterek, çocukların hukuksal haklarıyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hükümlü ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili asılsız iddialarının bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Çocukları ve bebekleri sinsi planlarına alet eden FETÖ, mağduriyet psikolojisini silah olarak kullanmaktadır. Türkiye'den kaçarak özellikle Avrupa'ya sığınan FETÖ mensupları, PKK'lı teröristlerle ortak hareket ederek Türkiye hakkında kara propaganda yapmaya çalışmaktadır. FETÖ, ceza infaz kurumlarında bulunan örgüt mensuplarına, çocuklarını temel haklarından mahrum ederek yanlarında tutmaları için de talimat vermiştir. Yani çocukları asıl istismar eden bir örgüttür.

Ülkemizde, suç nedeni ne olursa olsun tüm tutuklulara ve hükümlülere temel hakları gözetilerek tıbbi gereklilik ve mevzuat doğrultusunda her türlü hizmet verilmektedir. Ebeveynlerin suçlarından, çocukları ve bebekleri sorumlu tutamayız. Bu çerçevede oluşturulan yasalar çerçevesinde çocukların ve bebeklerin tüm ihtiyaçları gözetiliyor."

"Engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı sorunu çok fazla bilinmiyor"

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşadıkları sorunların çok fazla bilinmediğini söyledi.

Engellilerin, engellilik durumunun ağız ve diş sağlığını çeşitli derecelerde ve farklı şekillerde etkilediğini dile getiren Baykul, "Engelli bireylerin mevcut medikal ve sosyal problemleri ağız diş sağlığını zaman zaman ikinci plana itmektedir. Pek çok engelli birey risk altında olup, diş bakımının ihmal edilmesi sonucu mevcut problemlerinin daha da karmaşık hale gelmesiyle karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.

Bedensel ve zihinsel engelli hastaların tedavileri sırasında farklı şartlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Baykul, diş hekimliği fakültesinde engelli hastalar için Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesi projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Komisyon Başkanı Çelik, Baykul'a projesi için teşekkür ederek, engelli bireyler için hizmet veren bu hastanenin diğer illerde de kurulmasını raporlarında önereceklerini bildirdi.

"Özel tematik kamplar düzenledik"

Türkiye Kızılay Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Can da Kızılay'ın insan odaklı bir kuruluş olduğuna işaret ederek, 151 yıldır her zaman devletin ve mazlumların yanında olduklarını vurguladı.

Ülke genelinde 400'ün üzerinde şube ve temsilciliklerinin bulunduğunu anımsatan Can, gerçekleşebilecek afetlerde beslenmenin ana çözüm ortağı olarak her an devletin yanında olduklarını kaydetti.

Can, milli ödevlerinden birinin de kan temini olduğuna dikkati çekerek, "Güvenli kan temini programımızda bağışçılarımız sayesinde 2018'de 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı aldık. Kök hücre bağışlarında, 5-6 yıl gibi bir zamanda geldiğimiz nokta, 648 bin 617'dir. Eşleşen rakam 1570'dir." bilgisini paylaştı.

Her yıl açılan gençlik kamplarında otizm ve down sendromlu bireyler ile aileleri için özel tematik kamplar düzenlediklerini dile getiren Can, bu kamplarda Kızılay çalışanlarının, gönüllü psikologların ve gençlik liderlerinin görev aldığını anlattı.

Özel gereksinimli birey yakını olarak komisyonda dinlenen Kevser Tüfenk Çiçek ise çocuğunun sosyal hayata kazandırılması, sağlık ve eğitim gibi konularda karşılaştığı sorunlara değinerek, "Hayatımızı kabusa döndüren şey otizm değil. Kendi çocuğum için söylüyorum, 'ben otizmi seviyorum.' Onlar kısacık yaşadığımız dünyanın mucize melekleri." ifadelerini kullandı.

Eker Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel de fabrikalarında, "Otizm bir hastalık değil farklılıktır" sloganıyla otizmlileri istihdam etmeye başladıklarını, projenin birçok farklı sektör için de kurgulanabileceğini söyledi.

Kaynak: AA