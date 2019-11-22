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Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de

TBMM Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

22.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:05
TBMM Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çelik başkanlığındaki 12 milletvekilinden oluşan komisyon üyelerinin ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yer aldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın da yer aldığı komisyonun üyelerine özel çocuklara yönelik hizmetleri anlatan Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla yakından ilgilendiklerini anlattı.
Kayseri'de tüm engel gruplarına yönelik çok büyük bir kompleks yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgi verdi.
Büyükkılıç, bu merkezin tamamlanmasıyla Kayseri'nin büyük bir kazanım elde edeceğini kaydetti.
Beyazşehir ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Engelsiz Çocuk Evleri'nin hizmetlerinden de bahseden Büyükkılıç, "Bu merkezlerde otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişim eksikliği gösteren çocuklarımızı sabah evlerinden alıp bakım ve eğitimlerini üstleniyor, akşam yeniden evlerine teslim ediyoruz." bilgisini verdi.
Komisyon Başkanı Çelik de gelişim eksikliği görülen çocuklarla ilgili farkındalığın önemini vurguladı.
TBMM'nin bu farkındalığın sağlanması için irade göstererek komisyon kurduğunu aktaran Çelik, "Tüm partilerden oluşan 12 kişilik komisyonumuz var. Tüm bakanlık temsilcileri ve STK'ları dinledik. 16 uzmanımız bulunuyor. Konuyla ilgili tespitler yaptıkça Bakanlıklarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de

Kemal Çelik, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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