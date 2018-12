Down Sendromlu Yağmur'un Örnek Azmi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:23



KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman 'da, Özel Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 25 yaşındaki down sendromlu Yağmur Yaşargül, öğrenme azmiyle herkese örnek oluyor.Kentte özel rehabilitasyon merkezine giden ve evde annesinin de yardımıyla okuma yazmayı 15 yaşında öğrenen Yağmur Yaşargül, bununla yetinmeyip boş vakitlerinde takı tasarlayarak, ahşap boyamaya başladı.Öğrenme azmiyle çevresindekilerin hayranlığını kazanan genç kız, ev işlerinde annesine yardım etmeyi de ihmal etmiyor.Yağmur Yaşargül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap boyama kursuna gittiğini ifade etti. Boyamayı çok sevdiğini anlatan Yaşargül, her gün iki saat ahşap boyadığını belirtti.Yağmur Yaşargül, "En büyük hayalim ahşap boyama usta öğreticisi olmak. İleride öğrencilerim olduğunda onlara ahşap boyamayı öğretmek istiyorum." diye konuştu.Şiir okumayı da çok sevdiğini dile getiren Yaşargül, "Hep öğrenme arzusu içerisindeyim. Okuma yazma biliyorum. Kalemi elimden hiç düşürmüyorum. Bir şeyler yazıp çiziyorum." dedi."Sürekli bir şeyler öğrenmek istiyor" Anne Gönül Yaşargül de Yağmur'un üç çocuğundan en büyüğü olduğunu ifade etti.Yağmur'un özel rehabilitasyon merkezinde okulu bitirdiğini ama zaman zaman merkeze gittiğini dile getiren Yaşargül, şunları anlattı: Kızım , evde kaldığı günlerde sıkıldığını anladım. İlgisi olduğu ahşap boyama kursuna kayıt yaptırdım. Kursta öğrendiği tahta, kavanoz, peçetelik ve ahşap boyama işlerini evde de sürdürüyor. Kızımın, kurs sayesinde el becerileri arttı. Kursta öğrendiklerini evde birebir uyguluyor. Ayrıca ev işlerinde bana yardımcı oluyor. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Özellikle ahşap boyamayı çok seviyor. Çok hareketli ve öğrenme arzusu olan birisi. Sürekli bir şeyler öğrenmek istiyor."Anne Yaşargül, Yağmur'un bir şeyler öğrenmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını aktardı.