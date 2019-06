Down Sendromlu Yasemin'in gelin olma hayalini Çatalca halkı gerçekleştirdi

33 yaşındaki Down Sendromlu Yasemin Kaya 'nın gelin olma hayali, Çatalca halkının imece usulü organizasyonu ile gerçeğe dönüştü. Kaya'ya Çatalca Belediyesi organizasyonu ile kına töreni yapıldı, gelinlik giydirildi. Polis arabalarının da arasında olduğu dev düğün konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi. Çatalca'da ailesiyle birlikte yaşayan Down Sendromlu 33 yaşındaki Yasemin Kaya'nın en büyük hayali gelinlik giyip dans etmekti. Kaya'nın bu hayalini öğrenen vatandaşlar bu durumu Çatalca Belediyesi yetkililerine bildirdi. Belediyenin organizasyonu ile birlikte imece usulü Kaya için bir düğün tertip edildi. Özel olarak gelin arabası süslenerek, belediye araçları, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ve vatandaşların araçlarından oluşan dev konvoy ilçe merkezinde tur atılarak önceden ayarlanan okulun bahçesine gidildi. Gelinlik giyinen Yasemin Kaya burada kendisi için hazırlanan alana Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner 'in kolunda geldi. Yasemin Kaya için düzenlenen düğüne, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel , Çatalca Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Duvan, Çatalca Emniyet Müdürü Bülent Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Yasemin kına töreni sırasında duygusal anlar yaşarken, oyun havaları eşliğinde gönlünce eğlendi ve düğün pastasını kesti. Etkinlik ile ilgili konuşan Başkan Üner, Kaya'nın mutlu olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, "Allah ona ve ailesine bundan sonraki yaşamında mutluluk versin. Allah herkesin ailesine güzellikler nasip etsin. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi."SENELERDİR OLMASINI İSTİYORDU" Yasemin Kaya'nın annesi Safinaz Kaya ise kızının en büyük hayalinin yerine geldiğini ifade ederek, "Çok seviniyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Hep hayaliydi bu senelerdir olmasını istiyordu gelinlik giymeyi kına yakmayı" diye konuştu."BÜTÜN ÇATALCA HALKI YASEMİN'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ" Çatalca Belediye Başkanı Başdanışmanı Bahadır Sügür ise, "Çatalca'da bir ilkokul öğretmeninin başlatmış olduğu bir şey bu. Bu konu bize geldi ve Yasemin'de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çatalca'da engelli kardeşlerimize yoğun ilgi gösteriyoruz. Bu sadece belediye başkanı kaymakam ve ya kurumlar olarak değil. Bütün Çatalca halkı yoğun ilgi gösteriyor. Bugün bütün Çatalca halkı hep birlikte Yasemin'in hayalini gerçekleştirdi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)