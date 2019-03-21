Down Sendromlular Bir Günlüğüne Jandarma Oldu

Antalya
'nın Akseki
ilçesinde "Down Sendromu ve Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar bir günlüğüne temsili jandarma oldu.
İlçe Jandarma
Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, özel eğitim öğretmenleri, jandarma personelleri ve down sendromlu çocuklar katıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Müdük tarafından karşılanan çocuklar, komutanlık bahçesinde denetleme yaptı. Telsizden yapılan anonsları dinleyen down sendromlu çocuklar, telsizden anons yapmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaymakam Nasır, toplumda her anlamda desteğe ihtiyaç duyanlarla devlet olarak ilgilendiklerini söyledi.
Jandarma teşkilatının da tüm birimleriyle beraber hassas şekilde çalıştığını, sosyal sorumluluğun gerektiği her alanda yer aldığını belirten Nasır, kamu kurumları ve STK
'ların özel desteğe ihtiyacı olanların ellerinden tutması gerektiğini ifade etti.
Çocukların kaliteli eğitim almaları için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Nasır, "Ailelerinin verdiği gayret ve özveriyle bu çocuklarımızın, pek çok şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyoruz. Bu özel çocuklarımızın toplumla bir bütün haline gelebileceklerine inanıyoruz. Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize vazife olduğunu biliyoruz." dedi.
Akseki, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA