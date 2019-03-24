Down Sendromlular Bocce Turnuvasında Mücadele Etti

Tepebaşı
Belediyesi tarafından down sendromlu 20 lisanslı sporcunun katıldığı bocce turnuvası düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Mart
"Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Eskişehir
'de ikinci kez düzenlenen bocce turnuvası, Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.
Sporcuların ailelerinin de tribünlerden heyecana ortak olduğu müsabakalar sonunda Buğra Koçak
ve Özkan Er'den oluşan ekip birinciliği elde etti. Turnuvanın ikinci ekibi Aslı Can Akşan ve İrem Yavuz, üçüncü ekibi ise Emre Faydalı ve Hakan Bayraktaroğlu oldu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, katılımcılara madalya ve katılım belgesi, dereceye girenlere ise kupalarını verdi.
21 Mart, Eskişehir, Tepebaşı, Spor
Kaynak: AA