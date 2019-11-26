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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu sözü

Trisome Oyunları 2020 Olimpiyatları için Kocaeli'de kamp yaparak hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, atacakları gollerin provasını yaparak şampiyonluk sözü verdiler.

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:03Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Trisome Oyunları 2020 Olimpiyatları için 'de kamp yaparak hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, atacakları gollerin provasını yaparak şampiyonluk sözü verdiler.

Trisome Oyunları 2020 Olimpiyatları için Kocaeli'de kamp yaparak hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularını ve teknik heyetini, şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da İzmit Sekapark Otel'de milli takımla bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'nin de bulunduğu ziyarette milli oyuncular, 'Dünya şampiyonu olacağız' sözünü verdi.

"Milli takım sporcularımızı ağırlamaktan çok mutluyuz"

Buluşmada Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları ile ziyaretçiler penaltı yarışması yaptı. Milli takım sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "Kocaelispor maçını da birlikte izledik, orada da bizlere destek oldular. Hepsi birbirinden yetenekli. Dört tane sporcumuz Kocaeli'den. Diğer kardeşlerimizin ülkemizin diğer kentlerinden geliyor. Her sporcumuzun ilgilendiği başka spor dalları da var. Boğazı dört defa geçen yüzücü sporcumuz var. Hepsi muhteşem birbirinden güzel evlatlarımız. Onlarla bugün bir arada olmaktan çok mutluyuz. Hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların emekleri çok büyük. İnşallah 2020'deki olimpiyatlarda Futsal'da dünya şampiyonu olacaklar. Bundan sonraki zamanlarda da Down Sendromlular Milli Takımımızı Kocaeli'nde misafir ederiz" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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