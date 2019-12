Down Sendromlular Judo Milli Takımı yurda döndü

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli judocular, yurda döndü.

Portekiz'in Guimaraes kentinde gerçekleştirilen ve T23 kategorisinde erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem, T21 kategorisinde altın madalya kazanan Doğukan Coşar ve T21 kategorisinde gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal, İstanbul'a geldi. Milli sporcuları Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların aileleri karşıladı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gazetecilere açıklamada bulanan, Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Yarın Dünya Engelliler Günü sebebiyle ülkemizdeki engellilerin nerelere geldiğini, önceki dönemlerde engellilerin değişik sıkıntılar yaşadığını gördünüz. Şimdi ise ülkemizde yurt dışında madalya kazanan engelliler var. İşte bugün Talha ve Doğukan dünya şampiyonu oluyorsa ülkemizde engellilere verilen değerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

"Bugün ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyorsa, bu madalyaları getiriyorsa, bunun en büyük mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan şükranlarımı sunuyorum." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Daha sonra onları yetiştiren aileler ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Biz buradan şunu göstermiş oluyoruz, Türkiye'de aslında engelliler engelleri aşmış durumda. İşte Talha'nın Türk bayrağına sarılarak 'şampiyon oldum' demesi, Türk Milleti'nin gücünü göstermiş oldu. İnşallah özel sporcular diğer branşlarda olduğu gibi judoda da bundan sonra birinciliği elden bırakmayacaktır. Bu kardeşlerimizin, ülkenin heyecanını görüyoruz. Buradan tüm bakanlarımıza, bütün ailelere teşekkür ediyorum. İki gündür Türkiye'de bir bayram havası esiyor. Basketbolda da dünya üçüncüsü olduk. Bu madalyalarımızı Türkiye'deki ve dünyadaki bütün engellilere hediye ediyoruz. Bütün engelilere diyoruz ki haydi spora. Çünkü bütün engellilerin yapabileceği bir spor vardır. Bu kardeşlerimizin bu yaptığı başarı da dünyadaki tüm engelli kardeşlerimize örnek oldu."

2020 Down Sendromlular Oyunları'na Antalya'nın ev sahipliği yapacağını aktaran Birol Aydın, "Bu da ilk kez ülkemizde olacak. 100 ülkeden 1500 down sendromlu çocuğu, Antalya'da ağırlayacağız. Onlar ülkemizde yarışarak hem Türk misafirperverliğini görecekler hem de Talha'nın başarısının Türkiye'ye getirdiği verimleri göreceğiz. Bu şampiyona ülkemizin tanıtımı ve güvenliği konusunda, Suriye'de hainlere yapılan operasyonlar sırasında söylenenlere Talha'lar bir cevap vermiş oldu. Ülkemiz güvenli olduğu için bu şampiyona ülkemizde yapılacak. Tüm dünya ülkelerinden sporcuları bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem de, "Güzeldi, bizim için büyük bir başarı oldu. Antrenörlerimiz olsun, ekibimiz olsun çok çalıştık ve bugünlere geldik. Başardık. Buradayız, evimizdeyiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyon sporcu Talha'nın annesi Semiha Erdem ise "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ülkemiz adına çok heyecanlı ve gururluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün federasyonumuz ve başkanlarımıza, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Benim yol arkadaşım, şimdiye kadar buralara kadar geldik. İnşallah yolumuz daha da açık olur." şeklinde konuştu.

Milli sporcuların antrenörü Gültekin Sevinç ise şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Çok mücadele ederek bu madalyaları aldılar. 1-0 geriye düştü ama isterse sabaha kadar devam etsin maç öne geçecekti. Öyle mücadele ettiler. Ben de tebrik ediyorum özellikle ailelerini. Antrenmanlara getirip götürmeleri çok önemli. Başkanımız, kulüp başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız aradı tebrik etti, bakanlarımız, milletvekillerimiz... hepsine çok teşekkür ediyoruz."

