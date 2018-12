Down Sendromluların Azmi Fotoğraf Sergisinde

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:02



Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılmasını amaçlayan "In Orhestra" projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan sergide, fotoğraf sanatçıları Ali Savaş Topalak ve Yasin Sarı'nın eserleri sergilendi.Projenin Koordinatörü Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Özçınar, projenin Erasmus tarafından finanse edildiğini ve mental yetersizlik yaşayan bireylere yönelik uygulandığını belirtti.Amaçlarının engelli bireylerin eğitim ve çalışma hayatına entegre olabilmelerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Özçınar, projeye İtalya 'dan müzikal orkestra, Fransa 'dan da sanatsal multimedya alanında ekiplerin dahil edildiğini söyledi.Özçınar, serginin de projenin bir adımı olduğu bilgisini vererek, şunları ifade etti:"Proje 2016 yılında başladı ve 2019'da bitecek. Amacımız bir tiyatro oyunu çıkarmak ve 2019 yılında Floransa 'da yapılacak bir festivale bu oyunla katılmak. Farklı ülkelerden farklı projeler bu festivalde buluşacak. Deneyimlerimizi paylaşacak ve aynı sorunları yaşayan çocukları bir araya getireceğiz. Oyunumuzu çıkarmak üzereyiz."Projenin çocuklar için de fayda sağladığını gözlemlediklerini dile getiren Özçınar, tiyatro ve gösterilerde rol alan, etkinliklere katılan down sendromluların çalışma sürecini anlatan fotoğraf sergisinin de bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.Projeye destek veren Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban da bir senedir önemli çalışmalara imza attıklarını bu sergiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, çocuklarının başarılı olmaktan gurur duyduğunu aktardı.Rodoplu, serginin açıldığı alışveriş merkezinde yer alan ve down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi'nin maddi sorunlar nedeniyle kapanmasını istemeyen çok sayıda insanın desteğini aldıklarını, sorunun çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.