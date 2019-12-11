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Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi

Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi

11.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:31Down sendromluların çalıştığı restoran 'Brüksel'in en iyisi' seçildi
'nın başkenti 'de bir bucuk yıldır hizmet veren "65 derece" (65 degres) adlı restoran vatandaşların büyük beğenisini toplayarak dünyanın en büyük seyahat sitelerinden Tripadvisor'de Brüksel'in en iyi restoranı seçildi. Restoranın en büyük özelliği, çalışanların çoğunun zihinsel engelli veya Down sendromlu olması ayrıca gastronomik yemekler sunması.

Turistlerin uğrak yeri Louise cadde'sinde bulunan restoranın ortaklarından Adelaide, "Belçika'da bin kişiden biri Down sendromunu taşıyor, birçok kişi hafif veya ağır engeller ile mücadele etmeye çalışıyor. Bu kişileri çalışma hayatında göremiyoruz." diyor ve ekliyor: "Herkes burada çalışabilmekten çok mutlu, normal bir şirkette bunu yapmak çok zor. Ekibimiz çok sağlam. Çok şanslıyız." ifadelerini kullanıyor.
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Belçika, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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