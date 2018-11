Down Sendromluların Olimpiyatı Antalya'da Yapılacak

23 Kasım 2018 Cuma 17:25



Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları olarak adlandırılan 2'nci Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları, 2020'de Antalya 'da yapılacak. Şampiyonaya 100'e yakın ülkeden 1500 sporcu katılacak.2'nci Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları Antalya 2020'nin tanıtım toplantısı, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Konyaaltı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Buğra Bozkurt , Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyona ev sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Dünya Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, Antalya'daki spor tesislerinin mükemmel olduğunu belirtti. Türkiye 'ye, Antalya'ya dünyanın birçok ülkesinden sporcuları getirmekten dolayı mutluluk duyacaklarını aktaran Smedley, sporcuların Türkiye'de yeni arkadaşlar edinmesini amaçladıklarını söyledi.Smedley, 23-30 Nisan 2020'de 2'ncisi Antalya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya, 8 branşta yaklaşık 100'e yakın ülkeden 1500 sporcunun katılmasının hedeflendiğini vurguladı. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanvekili Sadettin Akçı, Türkiye'nin özel sporculara verdiği değer ve onlara sağladığı imkanların Avrupa 'daki ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyledi. Akçı, "Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonu dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.Toplantının ardından Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ile Dünya Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley ve beraberindekiler, Antalya Spor Salonu'nun atletizm pistini inceledi.- Antalya