Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası - Haberler

Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası

Down Sendromu Derneği, sosyal medyadan "#rengimizbelliolsun" etiketiyle başlattığı kampanya ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkati çekiyor.

21.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:54
Down Sendromu Derneğinden sosyal medyada farkındalık kampanyası
Down Sendromu Derneği, sosyal medyadan "#rengimizbelliolsun" etiketiyle başlattığı kampanya ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'ne dikkati çekiyor.
Dernekten yapılan açıklamada, her yıl yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliğinin koronavirüs salgını dolayısıyla ertelendiği belirtildi.
Etkinliğin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden #rengimzibelliolsun etiketiyle bir kampanya başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Down Sendromu Derneği, insanların sosyal medya hesapları üzerinden ayaklarına tek tek, farklı renk ve desende çoraplar giyerek ve arkadaşlarını da bu kampanyaya davet ederek paylaştıkları içeriklerden oluşan farkındalık hareketi ile farklı olmanın bir eksiklik olmadığını göstermeye çalışıyor. Herkesin #rengimizbelliolsun diyerek sosyal medyada bir meydan okuma (challange) başlatmasını istiyoruz."
"Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen de down sendromunun kromozom sayısı fazlalığı sonucu oluşan genetik bir farklılık olduğunu hatırlatarak, "Buna dikkat çekebilmek amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için sosyal medya kullanıcılarının da katılım sağlayabileceği, yani kendi içeriklerini üretebilecekleri bir kampanya oluşturduk. Bu kampanya ile farklı renkte veya desende çorap giyen kişiler kendi sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak 21 Mart Dünya Down Sendromu Gününe dikkati çekecek. Herkes rengini belli etsin, farklılığı kucaklasın." ifadelerini kullandı.
Ekmen, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle down sendromlu kişilerin alınan tedbirlere uyması gerektiği çağrısını yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : 21 Mart, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Haberler
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Haberler
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm

Son Dakika Güncel Haberleri

New Jersey sakinlerine koronavirüs nedeniyle "Evinizde kalın" talimatı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü - Haber İtfaiyecilerden sağlıkçılara "alkışlı ve sirenli" destek - Haber İntihar girişimini polis engelledi - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading