21 Mart 2019, 13:11
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Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit'te Unutulmadı

Down Sendromu Farkındalık Günü İzmit

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

İzmit'te düzenlenen etkinlikte çeşitli STK temsilcileriyle birlikte Down Kafe çalışanları Merkez Bankası önünden Belsa önüne kadar yürüyerek down sendromuna dikkat çektiler. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'Dünya bizimle daha da güzel sloganı atatan down sendromlu vatandaşlar Belsa önünde voleybol, futbol, satranç, ebru, yüz boyama gibi etkinliklerde bulundular. - KOCAELİ 21 Mart, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
Kaynak: İHA