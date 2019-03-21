Down Sendromu Hastalık Değil, Genetik Bir Farklılıktır!

21 Mart Down Sendromu farkındalık gününde Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda tüm down sendromlu öğrencilerin katılımı ve öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle etkinlik ve kutlama programı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Vagon Sanat Atölyesi kurucusu kukla sanatçısı Tayfun Çakır ile kendi kuklalarını yaptı. Down sendromu olan ve her eğitim kademesinden öğrenci bulunan etkinlikte öğrencilerin ince motor becerilerini destekleyen çalışmalar yapıldı. Kendi kuklalarını yapıp müzik eşliğinde onlara hayat veren öğrenciler bu anlamlı günü pasta keserek sonlandırdı.

Bu özel gün insanlara,+1 kromozomunun hayatımızda olumsuzluk değil; aksine onları hayat dolu bakış açılarıyla, sınırsız sevgileriyle, sevimli tavırlarıyla örnek alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.