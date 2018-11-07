Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları

AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, otizm başta olmak üzere gelişimsel bozukluğu olan çocukların ülkenin geleceğinde üretken birer birey olarak yer almalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.
Milletvekili Tin yaptığı yazılı açıklamada, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgün öğrenme güçlüğü ve down sendromuyla ilgili Türkiye
'de yaygınlığının incelenmesi, bu konuda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında varsa eksikliklerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin ortaya konmasını önemsedikleri belirtti.
İktidarları döneminde öncelik olarak belirledikleri temel hususun tüm engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu aktaran Tin, şunları kaydetti:
"Toplum olarak özellikle dikkat kesilmemiz ve farkındalık oluşturmamız gereken husus, özel insanların sorunlarını tespit ederek kalıcı çözümler üretmek. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler neticesinde down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara karşı gerekli adımları atmak adına 5 partinin ortak önergeleriyle Meclis Genel Kurulumuzda araştırma komisyonu kurulmasına karar verdik. Doğuştan veya doğumdan sonra gelişen nörolojik rahatsızlıklar görmezden gelinemez. Ülkemizde ortalama 350 bin civarında otizmli çocuğumuz ve gencimiz var. Otizmin en etkili tedavi yönteminin iyi bir eğitim olduğu bilinmesine rağmen bugün yaklaşık yüzde 10 civarında otizmli birey eğitim almaktadır. Otizmin nedeni tam olarak bilinmese de en önemli faktörün genetik olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte down sendromunu da bir hastalık olarak yorumlamak doğru olmaz. Çünkü down sendromu bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılıktır."
Otizm başta olmak üzere gelişimsel bozukluğu olan çocukların ülkenin geleceğinde üretken birer birey olarak yer almalarının son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Tin, "Bu konularda toplumsal farkındalık oluşturmak zorundayız. Ailelere rehberlik hizmeti verilmesini sağlamak durumundayız. Bu duruma maruz olan çocukların ötekileştirilmesinin önüne geçecek tedbirleri almamız gerekiyor. Bu anlamda kurulan bu komisyonun çalışmaları son derece büyük önem taşımaktadır. Böylesi hassas bir konuda 5 partinin de aynı yöne bakıyor olması son derece sevindiricidir. İnşallah yapılacak çalışmalar sayesinde verimli sonuçlar elde edilir." ifadelerine yer verdi.
Ak Parti,Milletvekili
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:29