Erciyes
Dağı'nın ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye
Şampiyonası gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen şampiyona, downhill branşındaki sıralama turlarıyla başladı.
Sıralama turunun ardından başlayan yarışlarda 3 kategoride 40 dağ bisikletçisi mücadele etti.
Yarış sonunda Master kategorisinde Vehbi Taşkıran
birinci, Selim
Merdan ikinci, Murat Bektaş üçüncü oldu.
19 yaş altı kategorisinde birinciliği Emir Melik Peker, ikinciliği Orkan Ege
Urer, üçüncülüğü İrfan Berkay
Mutlu elde etti.
Elit kategorisinde ise Erdinç Karlı birinci, İsmail Mutlu
Demir ikinci, Davut Can Tayyar üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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