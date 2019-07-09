09.07.2019 13:33
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Downing Street Darroch'u destekliyor

Downing Street Darroch

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin "yetersiz" olduğunu söyleyen Birleşik Krallık'ın ABD Büyükelçisi Kim Darroch ile çalışmak istemediğini söylemesi üzerine, Downing Street'ten yapılan açıklamada, Darroch'un desteklendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin "yetersiz" olduğunu söyleyen Birleşik Krallık'ın ABD Büyükelçisi Kim Darroch ile çalışmak istemediğini söylemesi üzerine, Downing Street'ten yapılan açıklamada, Darroch'un desteklendiği belirtildi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, ABD hükümetinin verileri sızdırmasını talihsizlik olarak tanımlarken, kendisini Trump için kullandığı ifadeler sonrası diplomatik krizin ortasında bulan Darroch'un, değerlendirmelerini daha tutumlu bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Donald Trump, Theresa May, Ekonomi

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