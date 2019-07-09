Downing Street Darroch'u destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin "yetersiz" olduğunu söyleyen Birleşik Krallık'ın ABD Büyükelçisi Kim Darroch ile çalışmak istemediğini söylemesi üzerine, Downing Street'ten yapılan açıklamada, Darroch'un desteklendiği belirtildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, ABD hükümetinin verileri sızdırmasını talihsizlik olarak tanımlarken, kendisini Trump için kullandığı ifadeler sonrası diplomatik krizin ortasında bulan Darroch'un, değerlendirmelerini daha tutumlu bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti. - İstanbul

Kaynak: DHA