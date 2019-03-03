Demokrat Parti
(DP) Genel Başkan Gültekin Uysal
, "Ülkemizi içinde bulunduğumuz 21. asırda hem bulunduğu coğrafyada hem de manevi coğrafyasında yeniden mazlumların gözyaşını silecek, kendi insanını doğduğu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşatacak seviyeye getirmek boynumuzun borcudur." dedi.
DP 13. Olağan Büyük Kongresi, ATO Congresium'da başladı.
Parti faaliyetleri ve genel gider raporlarının okunmasının ardından seçime tek aday olarak giren Uysal, alkışlarla kürsüye çıktı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Uysal, "Ülkemizi, içinde bulunduğumuz 21. asırda hem bulunduğu coğrafyada hem de manevi coğrafyasında yeniden mazlumların gözyaşını silecek, kendi insanını doğduğu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşatacak seviyeye getirmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.
Uysal'ın konuşmasının ardından Demokrat Partinin yerel seçimlerde aday gösterdiği adaylar sahneye çağrılıp, tek tek partililere tanıtıldı.
Adayların partililerle buluşmasının ardından oylamaya geçildi.
Kongreye, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz
ve DP Muğla
Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Kocadon
da katıldı.
Uysal, Demokrat Parti, Güncel
Kaynak: AA