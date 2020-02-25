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DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti

Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, hayatını kaybetti
Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Aşkın Çelik, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çelik, 22 Şubat'ta Bayramyeri Meydanı'nda esnaf ziyareti yaptığı sırada rahatsızlanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkın, bugün vefat etti.
Aşkın'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Denizli Ulu Cami'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Çelik, 29 Mayıs 2016'dan bu yana DP Denizli İl Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

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Kaynak: AA

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