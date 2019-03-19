DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Başkan Mustafa Koca'ya Destek Ziyareti

Kaynak: İHA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'nın Emet ilçesini ziyaret etti.Uysal, ilk olarak, Demokrat Parti'ye geçen Emet Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret etti.Uysal, burada basın mensuplarına açıklamalara açıklamalarda bulundu.Kütahya ve Emet'in siyasette önemli bir yeri olduğunu kaydeden Uysal, "Bugün Anadolumuzun yer altı ve yer üstü kaynakları zengin ilçelerinden birisi olan Emet ilçemizdeyiz. Belediye başkanımız ve başkan adayımız sayın Mustafa Koca'ya destek için buradayız. Yerel yönetimlerin değişen kimlikleri kapsamında yerel yönetimlerimiz vasıtası ile belediye başkanalrımız,il genel meclisi,belediye meclisi üyelerimizle yerelden kalkınma hamlesi başlatmak mecburiyetindeyiz. Hayırlı insanlara halkımız tercihlerini yapsın istiyoruz. Kütahyamız geçmişten bugüne partimizi için referans illerimizdendir. Rahmetli başbakanımız Adnan Menderes'in milletvekilliği yaptığı bir ilimiz. Anadolunun her tarafında olduğu gibi Kütahyamızda da çok önemli kamu yatırımları yaptık. Bizler Demokrat Parti olarak bir partiyi kazandıralım,diğerini kaybettirelim diye siyaset yapmıyoruz. Kendi adaylarımızla kendi inançlarımız doğrultusunda adaylarımızla seçime giriyoruz .Bu vesileyle Emetli,Kütahya'lı hemşerilerimizle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından günün anısına çini tabak takdim edilen Gültekin Uysal, belediye ziyaret sonrası ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Uysal, Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Koca, il genel ve belediye meclis üyeleri ve partililerle esnaf ve ilçe pazarı gezerek partilerine ve adaylarına destek istedi. - KÜTAHYA