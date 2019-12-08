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DP Genel Başkanı Uysal, Balıkesir'de partisinin il kongresine katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kendi insanımızı mamur, başı dik, alnı ak bir şekilde bulunduğu coğrafyada da küresel düzen içinde de güçlü devlet, millet hüviyetiyle yaşatmak mecburiyetindeyiz.

08.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:42DP Genel Başkanı Uysal, Balıkesir'de partisinin il kongresine katıldı
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kendi insanımızı mamur, başı dik, alnı ak bir şekilde bulunduğu coğrafyada da küresel düzen içinde de güçlü devlet, millet hüviyetiyle yaşatmak mecburiyetindeyiz." dedi.
Uysal, 'de partisinin Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, her zaman yönlerinin millete dönük olduğunu söyledi.
DP'nin Türk siyasetine çok partili hayata geçişle girdiğini hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:
"Her daim milletin vicdan hizasında durmuş, devlete göre milleti şekillendiren değil millete göre devleti şekillendiren bir anlayış içinde, siyasetimizin merkezine insanı, milletin değerlerini koyarak, 'nin ortak paydasındaki manevi değerlerini koyarak, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizin değerlerini koyarak, Yüce Atatürk'ün bize emanet ettiği büyük ülkeyi saygın bir ülkenin vatandaşları olarak idame ettireceğimiz çağla kucaklaştırmak istiyoruz. Şehirde insanlarımız hangi şartlarda yaşıyorsa köyünde, kasabasında yaşayan insanlarımız da o şartlarda yaşayacak dedik, hizmetleri ayağına götürdük. Bugün de köy-kent dengesinin değiştiği, metropollerde nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı, iktisadi altyapısından başlayarak yeniden büyük bir değişim programıyla ülkemizi buluşturmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi dünya ile beraber dünyanın tüketici unsuru olarak değil üretici unsuru olarak, sadece ürettiğiyle değil yurt dışından refah transfer ederek kendi insanımızı mamur, başı dik, alnı ak bir şekilde bulunduğu coğrafyada da küresel düzen içinde de güçlü devlet, millet hüviyetiyle yaşatmak mecburiyetindeyiz."
Uysal'ın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e plaket vermesinin ardından Tamer Alver, Işın Gümüşyay ve Erol Taşkesen'in aday olduğu il başkanlığı seçimine geçildi.

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Balıkesir, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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