DP Genel Başkanı Uysal'dan İthamlara Sert Yanıt

Kaynak: İHA

DP Genel Başkanı Uysal'dan ithamlara sert yanıt"Sefalete düşüp seçimin çıtasını düşürmeye gerek yok""CHP'li aday büyüklerine danışsın, öyle konuşsun"İSTANBUL - Çekmeköy'de konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ilçedeki CHP'li adayın partisine ve adayları Hüseyin Avni Sipahi'ye yönelik ithamlarına çok sert cevap verdi. Uysal, "Sefalet noktasına düşüp seçimin çıtasını düşürmeye gerek yok. Çekmeköy'de ben yarışmıyorum, başkanımız yarışıyor. Anlamsız birtakım işleri konuşurken büyüklerine danışsın, öyle konuşsun" dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Çekmeköy'de temaslarda bulundu. Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi'nin seçim kampanyasına destek amacıyla Çekmeköy İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıya katılan uysal, teşkilat ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Uysal'ın açıklamaları şu şekilde: "Hem geçmiş hizmet referansı, hem uzun dönem siyaset içerisinde birçok vazife yapmış kimliğiyle başkanımız Hüseyin Avni Sipahi Bey'e, koyduğu irade dolayısıyla hem kendi adıma, hem partim adına müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Çekmeköy'ü bambaşka bir mercekle takip ediyoruz. Buralarda birtakım istifhamlara, zihinlerde soru işaretleri oluşturmak üzere hurafe ve safsata üreterek seçimlerde başarılı olacağına inanan adaylar ve yöneticiler olabilir. Ama bu memleketin artık, hakikatin bir güneş gibi olduğu ve gözlerini kapatsalar da o hakikatin gözlerine süzüldüğünü görecekler. İşte Çekmeköy'ümüzdeki hakikat, Hüseyin Avni Sipahi gerçeğidir. Bir defa değerli başkanımızın emeğine burada insanlar saygı duyacak. Arkadaşlarımızın verdiği emeğe saygı duyacak. Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum edip, kolay siyaset dediğimiz bu noktada oturdukları yerden, 'Seçim kazandık' diyerek toplumun önünde yürümek kolay. Hadi buyurun. O alışageldiğimiz tahterevalli oyunu Çekmeköy'de bozulunca, üzülerek görüyorum. Herkes kendini anlatsın. Olgun insanlar, olgun siyasetçiler, söyleyecek sözü olanlar başkasına referans vererek değil kendisini anlatarak, kendi sözünü değerli kılarak, sözünü yükselterek kendi varlığını ortaya koyabilir. Bu açılardan bakınca biz, değerli başkanımız Hüseyin Avni Sipahi'ye sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Biz ne bir partinin kazandıranı, ne de bir diğer partinin kaybettireni değiliz. Biz kendi mücadelemize bakıyoruz. Orantısız bir takım güç müdahalelerine rağmen eğer sokakta var iseniz, eğer gönüllerde var iseniz, eğer insanımıza dokunmuş iseniz, bizim insanımız kadirşinastır, bir selamınızı, boyun büküşünüzü, onun en zor anında yanında oluşunuzu, bütün bunların kıymetini bilir. O açıdan burada verilen bu emeklerle beraber Allah'ın izniyle Çekmeköy'ümüzde bunu zaferle neticelendireceğimiz kanaatindeyim. O nedenle biz kendi mücadelemize bakıyoruz. Hele hele çok çirkin bir takım ifadelerle, birtakım siyasi partilerden sanki talimat almışız da burada bir aday çıkarıyormuşuz gibi bir ithamı hiçbir şekilde kabul etmem. Bu ne akıllara sığar, ne vicdanlara sığar. Biz başkanımıza güveniyoruz. Söyleyecek sözü olanlar varsa başkanlarına güvensin, çıksın meydanlara."Başka bir partiden milletvekili olduğu yönündeki eleştirilere açıklık getiren DP Genel Başkanı Uysal, "Birinci derecede aday olmuş biri Türkiye'deki seçim süreçlerinin nasıl işlediğini bilmiyorsa, ona benim diyecek çok fazla bir şeyim olmaz. O sefillik olur. Türkiye'de değişen bir siyasi iklim vardı. Biz geçen sefer Millet İttifakı içerisinde CHP, İyi Parti, SP ve DP olarak işbirliği içerisinde girdik. Seçim işbirliklerinde aynı ittifak içerisinde ister ortak bir liste hazırlarsınız, ister kendiniz liste koyarsınız. Biz de oluşan siyasi iklim, o günün şartları dolayısıyla ve Türkiye'de derinden bir nefes aldırmak adına İyi Parti'yle birlikte girdik. Kimliklerimizi koruyarak Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatımla, böyle bir işbirliği içerisinde milletvekili adayı idim. Ne partimden istifa ettim, ne başka bir partiden milletvekili seçildim. Biz sadece bu ittifak içerisinde kendi parti ismimizle, Demokrat Parti Milletvekili olarak görev yapıyoruz. O açıdan, düşük profilli birtakım argümanlarla, söyleyecek söz kalmayınca karşıya da bir şey söyleyelim saikiyle birtakım sözleri ben de basında gördüm. CHP adayına tavsiyem, bizi de bilmeyen biri değildir, bu seçim süreci içerisinde başka başka işler yapmak istediler, onları ben söylemek istemem, Allah selamet versin, sefalet noktasına düşüp seçimin çıtasını düşürmeye gerek yok. Başkanımız burada. Çekmeköy'de ben yarışmıyorum, başkanımız yarışıyor. Milletimiz bir elini vicdanına koyacak, bir eliyle de belindeki kantarıyla tartacak. Anlamsız birtakım işleri konuşurken büyüklerine danışsın, öyle konuşsun."Konuşmasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal'a, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi tarafından Alemdağspor forması ve teşkilat tarafından tablo hediye edildi.Program sonrasında İHA'ya konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu açıklamalarda bulundu: "Siyasi rekabet içerisinde bir sınıra kadar bazı şeyler kabul edilebilir ama sokakta vatandaşa dokunamayan, oturduğu yerden siyaset yapacağını zannedenlere karşı ev ev, hane hane, mahalle mahalle verilen bir emek var. İstediklerini yapsınlar, istedikleri kadar engeller koysunlar. Netice itibarı ile milletimiz pek çok engeli yıka yıka gelmiştir. Yeter ki inandığı insanlar, onun kendisine emanet ettiği iradenin sahibi olsun. Bunları her zaman ispat etmiştir. Çekmeköy'ümüzde de ben Hüseyin Avni Sipahi başkanımızın şahsında bunu Çekmeköy'ümüzün ispat edeceği kanaatindeyim. Burada oluşan, kendisiyle beraber mücadele eden başta belediye meclis üyesi adaylarımız, ilçe teşkilatımız, gönül veren pek çok isimsiz kahramanlar vardır bu tür mücadelelerin içerisinde. Ben o açıdan kendilerine, bu mücadeleye emek koyan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Bu tabi bir yerel seçim. Biz her bölgede mücadelemizi veriyoruz. Türkiye'nin tecrübe ettiği önemli bir yerel seçim. Farklı farklı dinamikler işliyor. Şahit olmadığımız ittifak modelleri içerisinde bir süreç işliyor. Kapalı kapılar arkasında 'Biz birleştik' diyerek insanlarımızın oyları hiç kimsenin cebinde değil. Siyasi partilerin vazifesi milletin önündeki alternatifleri çoğaltmaktır. Bütün gayretimiz, çabamız, bu sıkışmışlığın içerisinden bir onurlu çıkış ortaya koyalım, bu onurlu çıkış için insanlarımızın eline bir imkan verelim. Hep bunun mücadelesini verdik. Bu seçimler içerisinde de böyle olacaktır. Zaman zaman genel seçimler, zaman zaman yerel seçimler başka hüviyetleriyle siyasetin genel ölçüleri, parametreleri, öncelikli meseleleri üzerinden onlar da konuşulur. Bu seçimde de konuşuluyor. Ama üzüntüm şu, Türkiye'de siyaseti biraz daha makul çoğunluğun sesini ve sözünü yükseltecek zeminde yürütmek lazım. İnsanlarımızın değişen beklentileri var. Bir yanda derinden işleyen problemleri var. Bütün bu problemlere bu çerçevede siyasetin çözüm üretmesi gerekir. Eğer siyaset tıkanırsa bu gaz bir yerde birikir ve netice itibariyle bir toplumsal patlamaya dönüşür. Ben o açıdan, iki kutuplu siyasete milleti mahkum hale getirenlere karşı, 'Mahkum değilsin' diyoruz. 'Mahkum değilsin Türkiyem' diyoruz ve kadim bir sloganımız var, 'Yeter, söz milletin' diyoruz. İnşallah Çekmeköy'ümüzde de değerli başkanımız yeniden bu sloganı kullandı. 'Yeter söz Çekmeköy'ün' diyoruz."DP'den gösterilen adaylara yönelik 'proje' ithamlarına ilişkin konuşan Uysal, "Lafı güzaf. Ne aklın, ne vicdanın kabul edemeyeceği birtakım sözler. Bunların zaten bir karşılığı yok ama söyleyecek sözleri yok. Emek vermeden siyaset yapalım kaygısı içerisindeler. Kapalı kapılar ardından bu işleri çözelim niyetinde olan insanların söyleyeceği sözler. Bizim çizgimiz ortadadır. Biz geçmişte zaten, bu bahsi geçen arkadaşın aday olduğu partiyle beraber bir önceki seçimde seçim işbirliği yaptık. ve bugün durduğumuz nokta da bellidir. Başka başka hedeflere ulaşmak istiyorlarsa bunun yolu bu değil. Bunun yolu mertçe, zihninde eğer bir şey varsa onları ortaya dökmektir. Bu tür ithamları itham bile kabul etmiyorum. Bu saatten sonra sadece sefaletin göstergesidir, sefilliklerinin göstergesidir."Genel Başkan Gültekin Uysal'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan DP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi ise şunları söyledi: "Adaylığım sürecinde biliyorsunuz birçok ulusal kanalda programımız iptal oldu. Olsun, hiçbiri problem değil. Buradan şunu duyurmak istiyorum ki, ne kadar baskı yaparsanız yapın, halkın karşısında set çekilmeye çalışılsa da başarısız olacaklar. İnanıyorum ki 31 Mart'ta insanlar yerel hürriyetlerini, kimliklerini kazanmak üzere bir yöneliş yapacaklar. Bunu da tekrar gösterecekler. Alanlarda zaten bu mevcut. Bugün de Çekmeköy'le ilgili düşüncelerimizi anlatmak üzere basın yolumuzun kesilmesini kınıyorum. Bugünkü birliktelikte Genel Başkanımız bizim hiç kimsenin adayı olmadığımızı, Demokrat Parti'nin adayı olarak, sadece bölen değil, herkesi kucaklayacak bir aday olduğumu tekrar tekrar anlattı. Adaylaşmam konusunda çok büyük oyunların olduğunu, genel başkanımız kendi ağzından da bunların hiçbirine prim vermediğini, kendi adayını sonuna kadar desteklediğini açık yüreklilikle söyledi. Biz de sayın genel başkanımıza ve milletimize layık olmak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."