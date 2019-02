DP İl Başkanı Kadızade: "Akşener de Bundan Sorumlu"

Kaynak: İHA

MERSİN (İHA) – Demokrat Parti (DP) Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 'ın, İYİ Parti adayı olarak belgelerinin İl Seçim Kurulu'na geç verilmesinden Genel Başkan Meral Akşener 'i de sorumlu tutarak, "Bu işten Genel Başkan da birebir sorumludur" dedi.DP İl Başkanı Kadızade, Mersin'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının canlı yayın programında, DP'den Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı reddedilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Kocamaz'ın, İYİ Parti adayı iken evrakının İl Seçim Kurulu'na geç verilme aşamasından bugüne kadar yaşananları değerlendiren Kadızade, 19 Şubat'ta Kocamaz'ın belgelerinin geç teslim edilmesinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Genel Merkez yöneticilerini sorumlu tuttu."Bir parti genel merkezinin bu konuyu atlaması söz konusu olamaz"Kocamaz'ın, şu anda DP'ye kayıtlı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir adayı olduğunu belirten Kadızade, bir siyasi parti genel merkezinin, aday listelerinin teslimiyle ilgili takipte olmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Belgelerin geç teslim edilmesini 'ihanet' olarak niteleyen Kadızade, İYİ Parti Genel Merkezinde özellikle seçim işlerinden sorumlu yöneticilerin davranışlarında da soru işaretleri olduğunu öne sürdü. Akşener'in, Kocamaz ile ilgili duygu ve düşüncelerine herhangi bir itirazları olmadığını dile getiren Kadızade, "İkisi de Milliyetçi Hareket Partisi kökenlidir ve eskiye dayanan bir tanışmışlıkları vardır. Fakat şunu bana kimse anlatmayacak; bir parti genel merkezinin, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının bu konuyu atlaması söz konusu değil. Çünkü Türkiye 'de Mersin her parti için çok ciddi önem arz eder. Fakat İYİ Parti için bir tık daha fazla önem arz ettiğini düşünüyorum. Kendisini Mersin'e, hizmetlere adamış bir insan olan Kocamaz'ın anayasal hakkı olan seçme ve seçilme hakkı noktasında böyle bir ihanetin ve böyle bir kumpasın bende adı yok. Biz, dosyaları verdiğimiz gün genel başkanımız, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız ve teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımızla herhalde minimum 40 defa konuşma yapmışızdır. İYİ Parti kanadını konuşuyorum; bir genel başkanın, genel başkan yardımcısının ve teşkilat başkanı olan insanın, 16.00-16.30'lara kadar dosya verilmemiş, 'Efendim biz 16.55'te görevden aldık'. Ne yaptınız? Bir adamın kaderiyle, hayatıyla, geleceğiyle, Mersin kentinin geleceğiyle oynadınız. Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?" diye konuştu."İYİ Parti Genel Başkanı da birebir sorumludur"Kimseye herhangi bir ithamda bulunmadığını ifade eden Kadızade, ancak sadece İYİ Parti Mersin İl Başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi hain ilan edilerek sorumluluktan kaçılamayacağının altını çizdi. Kadızade, "Genel merkezde seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı; konuyu da bunlardan almayan genel başkan da birebir sorumludur bence bu işten. Hiç kimse kenara kaçıp, bugün 'vah vah, tüh tüh' şarkıları söylemeyecek. Bu kadar net. Siz, genel başkansınız; almanız gereken, iddialı olmanız gereken çok önemli bir kentte, genel başkan olarak Mersin dosyanızın takibini yapmıyorsunuz. Benim genel başkanım, her ilçe için beni her 20-25 dakikaya bir aradı. Siz, Türkiye'de iddia noktasında Balıkesir Denizli , Mersin, böyle üç tane stratejik kentin, en önemlisi hazır belediye başkanı olan Mersin'de, bu başkanın dosyasının teslim edilme noktasını 16.30'a kadar ilgilenmeyeceksiniz, ondan sonra dönüp, 'Biz 16.55'te görevden aldık' diyeceksiniz. Şimdi de 'B planı mı yapsak, C planı mı yapsak' diyorlar. Geçti bunlar. Genel başkan da sorumluluktan kaçamaz. Benim şahsi kanaatim, bahse konu olduğu kadar Mersin'i istemiyorlarmış. Kimse de saf duygularla 'pardon' diyemez. Bunun pardonu yok. Siz, diğer ilçelerin dosyalarını normal saatinde vereceksiniz ama ne enteresandır ki, Akdeniz İlçe adayı Mehmet Akif Çifçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın dosyalarını 17.26'da getireceksiniz. Bunu bana ne siyasi dilde ne ahlaki dilde kimse anlatamaz ve kimse savunamaz. Bunun adı ihanettir, çok ciddi bir kumpastır. Bu süreç, tarihe kara leke olarak geçen bir süreçtir" ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu 'na (YSK) gerekli savunmayı ve itirazı yaptıklarını söyleyen Kadızade, "Kocamaz ile ilgili YSK'nın bize vereceği cevabı bekleyeceğiz. Bu cevaptan sonra da kendi hukuksal sürecimiz başlayacak. Bu işin arkasını bırakmayacağız" dedi. - MERSİN