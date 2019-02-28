DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz Kimdir?

DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz oldu. İYİ Parti'nin hukuki nedenlerden dolayı DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiği ve desteklediği Ayfer Yılmaz kimdir? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AYFER YILMAZ KİMDİR?

Ayfer Yılmaz, 1956 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü'nü bitirdi. Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı, XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı gibi birçok görevde bulundu. 2002-2009 Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.