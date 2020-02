DP World Yarımca Limanı, 2020'de kapasite artıracak

DP World Yarımca Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams, "Geçen yıl başlatılan 50 milyon dolarlık yatırım dahilinde rıhtım kapasitesi de bu yıl artacak ve DP World Yarımca, aynı anda her biri 400 metre uzunluğunda iki ultra büyük konteyner gemiye hizmet verebilecek. Limanın istif kapasitesi de 900 bin TEU'dan 1 milyon 300 bin TEU'ya çıkacak." dedi.Adams, düzenlediği basın toplantısında, 2019'da yüzde 7 büyüme kaydettiklerini ve liman kapasitesinin yüzde 70'ini kullandıklarını bildirdi.DP World Yarımca'nın, küresel bir ticaret merkezi olarak Türkiye ekonomisinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Adams, "DP World Yarımca'yı en hızlı büyüyen, en modern liman ve lojistik merkezleri arasına sokan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijitalizasyon çabalarımız sayesinde geleneksel liman operatörü rolünün çok fazlasını sunuyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarla liman verimini ve güvenliğini Türkiye'de hiçbir terminalin görmediği boyutlara taşıdık." diye konuştu.Kolay rota uygulamasını başlattıklarını bildiren Adams, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:"Cep telefonları ve tabletlere indirilebilen uygulama, liman sahasına giren kamyonların konteynerlere hızlı ulaşmasını ve bu esnada kamyon şoförlerinin güvenliklerini sağlamayı hedefliyor. Yerine getirilmesi gereken çeşitli prosedürler konusunda kullanıcıyı bilgilendiren uygulama, konteynere ulaşacağı en kısa yolu da GPS'le gösteriyor. Böylece araçların liman sahasında konteyner arayarak zaman kaybetmesi önleniyor. Uygulamadan önce 28 dakika süren konteyner çıkışının bu uygulamayla 23 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Yılda ortalama 240 bin kamyonun giriş yaptığı limanda 20 bin saatlik iş kaybı da bu şekilde önlenmiş oluyor. Uygulamada limanı ziyaret edenlerin güvenlikleri de ön planda tutuluyor, güvenlik önlemleri konusunda sürekli bildirimle bulunuyor. Ziyaretçi, güvenlik kurallarını ihlal ettiği takdirde DP World'ün İSİG birimine otomatik bildirim gidiyor ve ziyaretçiye yaptırım uygulanıyor.""2020'de büyümeye devam edeceğiz"Kris Adams, 2020'de büyümeye devam edeceklerini belirterek, "DP World, 2020'den itibaren bu alanlarda çalışan iş ortaklarıyla birlikte sunacağı gümrükleme, antrepo, limana ve limandan nakliye hizmetleriyle de küresel tedarik zincirlerinin daha etkili hale getirilmesini sağlayacak. Bu hizmetlerin yanı sıra DP grubunun geçen sene bünyesine kattığı P&O Ferrymasters, 2020'de İzmir, Ankara, Mersin, Bursa ve Gaziantep'te de bürolar açacak. Geçen yıl başlatılan 50 milyon dolarlık yatırım dahilinde rıhtım kapasitesi de bu yıl artacak ve DP World Yarımca, aynı anda her biri 400 metre uzunluğunda iki ultra büyük konteyner gemiye hizmet verebilecek. Limanın istif kapasitesi de 900 bin TEU'dan 1 milyon 300 bin TEU'ya çıkacak." şeklinde konuştu.DP World Yarımca'nın, küresel bir ticaret merkezi olarak Türkiye ekonomisinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Adams, şunları kaydetti:"Limanda son olarak yeni rıhtım vinçleri (STS) hizmete girdi. 2 adet her biri 80 ton kaldırma kapasiteli rıhtım vinçleri mevcut vinçlerden 4 metre daha yüksek. Bu vinçlerle birlikte 6 RTG vinci ve 14 konteyner taşıyıcı da (ITV) da limanın çevre dostu mevcut makine parkına eklendi. Böylece son gelen ekipmanlarla birlikte DP World Yarımca toplamda 8 rıhtım vincine, 24 RTG vincine, 58 adet de ITV kapasitesine ulaştı. Saha ekipman kapasitesi de böylece yüzde 35 arttı. Küresel ticaretin ayrılmaz bir parçası olan DP World Yarımca, bu çevreci yaklaşımıyla da küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilir kılınmasında önemli rol oynuyor."