Haberler » Yaşam » DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi

DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dumlupınar ilçesine gezi düzenledi.

15.10.2019 10:46DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dumlupınar ilçesine gezi düzenledi.

DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun sembolü olan Dumlupınar ilçemizin, büyük mücadelelere ve zaferlere sahne olmuş toprakları 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerimizle birlikte ziyaret edildi. Okulumuzun akademik personelinin de katıldığı gezi programında Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu da geziye katılarak öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi. Dumlupınar Belediyesinde görev yapmakta olan rehberin, bölgenin Milli Mücadele'deki yeri ve önemi hakkında sunumlar yaptığı gezide, öğrencilerimiz gezi boyunca Dumlupınar ilçesinde hatıra fotoğrafları çektirdiler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:44 Badminton Turnuvası sona erdi
12:26 Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği
12:17 Bilecik'te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi
12:16 Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor
12:15 71 yaşında azmiyle örnek oldu
12:13 İl Tarım Müdürlüğü bir başarıya daha imza atıyor
12:14 TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi
15.10.2019 13:03:43